İYİ Parti'den istifa etmişti! Kürşad Zorlu, AK Parti’ye katılıyor
İYİ Parti’den istifa eden Kürşad Zorlu ile ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi dolanıyor... AK Parti’ye geçeceği konuşulan Kürşad Zorlu’nun, bugün AK Parti Ankara İl Kongresi’nde rozetinin takılacağı öne sürüldü. Öte yandan İYİ Parti’den istifa eden diğer bir isim olan Ünal Karaman’ın da AK Parti’ye geçeceği belirtildi.
Yerel seçimlerin ardından başlayan İYİ Parti’deki istifa dalgası halen devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde istifa eden İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu ile ilgili bazı iddialar birkaç gündür gündemde dolaşıyor.
Zorlu'nun bugün yapılacak AK Parti Ankara İl Kongresi’nde AK Parti’ye geçeceği ve rozetinin takılacağı öne sürüldü.
Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Prof. Dr. Kürşat Zorlu Ak Parti Ankara İl Kongresinde AK Parti’ye katılıyor” ifadelerini kullandı.
"KULİS DEĞİL BİLGİDİR"
Öte yandan İYİ Parti’den dün (20 Ocak) istifa eden Konya Milletvekili Ünal Karaman’ın da AK Parti’ye geçeceği iddia edildi.
Burhan X hesabından yaptığı paylaşımda “İYİ Parti’den istifa eden Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu ve Konya Milletvekili Ünal Karaman Ak Partiye katılacak. Kulis değil bilgidir” ifadelerini kullandı.