İYİ Parti'den istifa etmişti! Kürşad Zorlu, AK Parti’ye katılıyor

21 Ocak 2025 09:18 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 09:20

İYİ Parti’den istifa eden Kürşad Zorlu ile ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi dolanıyor... AK Parti’ye geçeceği konuşulan Kürşad Zorlu’nun, bugün AK Parti Ankara İl Kongresi’nde rozetinin takılacağı öne sürüldü. Öte yandan İYİ Parti’den istifa eden diğer bir isim olan Ünal Karaman’ın da AK Parti’ye geçeceği belirtildi.