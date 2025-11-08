Barış Yarkadaş Kemal Kılıçdaroğlu’nun ölmesini istiyorlar

Kategoriler
İstanbul
Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Yarkadaş, konuşması sırasında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili şok eden bir iddiada bulunarak, "Kılıçdaroğlu ölsün istiyorlar!" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Barış Yarkadaş, programdaki açıklamalarında, “Kılıçdaroğlu ölsün istiyorlar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ölmesini istiyorlar. Ofisinin kirasını soranlar, önce Aziz İhsan Aktaş'tan hesap sorsunlar." dedi.
