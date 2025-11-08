Menü Kapat
Politika
 Banu İriç

Özgür Özel'den Ferrero'nun fındık manipülasyonuna tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ordu programında, Türkiye'den fındık alan çikolata devi markası Ferrero'yu hedef aldı. İtalyan markanın uluslar arası piyasalarda Türk fındığına dair manipülasyon yaptığına dikkat çeken Özel fiyatları aşağı çekme politikası yürüttüklerine işaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İtalyan firma Ferrero'nun üzerinde yaptığını belirterek, "Güya adı dünya devi, boyu devrilsin fındıkta tekel olan firma; kendisi yapmıyor da Avrupa'nın en saygın basın yayın kuruluşlarından bir tanesine yalan haber sızdırıyor. Efendim 'Bu sene Türkiye'den fındık almayacağız.' Böyle olunca piyasada bir manipülasyon ve panikle aşağıya doğru gelmeye başladı. Buradan öyle dünya devi falan tanımam, bu fındıkta bir tane dünya devi var; Ordu, Giresun ve Karadeniz" dedi.

Özgür Özel'den Ferrero'nun fındık manipülasyonuna tepki

"FİYATLAR YUKARI GİDİYORDU HABER SIZDIRDILAR"


CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. İtalyan Ferrero firmasının manipülasyon yaparak fındık fiyatlarını düşürmeye çalıştığını söyleyen Özel, "Bu yıl rekolte yüksek olacak dediler, önce fındığın fiyatını aşağıya doğru asıldılar. Sonrasında fiyatlar yukarıya doğru gidiyordu ki bu güya adı dünya devi, boyu devrilsin fındıkta tekel olan firma; kendisi yapmıyor da Avrupa'nın en saygın basın yayın kuruluşlarından bir tanesine yalan haber sızdırıyor. Efendim 'Bu sene Türkiye'den fındık almayacağız.' Böyle olunca piyasada bir manipülasyon ve panikle fındık fiyatları aşağıya doğru gelmeye başladı. Öyle dünya devi falan tanımam, fındıkta bir tane dünya devi var; Ordu, Giresun ve Karadeniz" diye konuştu.

Özgür Özel'den Ferrero'nun fındık manipülasyonuna tepki

"BİZİM YAPMAMIZ LAZIM"

Fındığın ham olarak değil işlenerek satıldığında daha değerli bir ürün olduğunu belirten Özel, "Bu dünya devi denen ne yapıyorsa, onu belirli bir noktaya kadar bizim yapmamız, çikolata üreticilerine ara mamul olarak ya da dünya piyasasına son mamul olarak bizim satmamız lazım" şeklinde konuştu.

