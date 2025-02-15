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 | Banu İriç

Barış Yarkadaş'tan CHP kurultayı için sarsıcı sözler: 'Kurultay iptal olabilir, eski yönetim göreve çağrılabilir!'

CHP’de kurultayın şaibeli olduğu iddialarıyla soruşturmanın başlamasıyla tartışma daha da büyüdü. Gazeteci Barış Yarkadaş, soruşturmada Ekrem İmamoğlu’nun yönlendirme yaptığı tespit edilirse siyasi yasak alabileceğini, Özgür Özel’in ise genel başkanlığının düşebileceğini öne sürdü. İşte kulislerde konuşulan çarpıcı detaylar....

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.02.2025
saat ikonu 21:59
|
GÜNCELLEME:
15.02.2025
saat ikonu 22:15

TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayına ilişkin yürütülen soruşturmanın hem Ankara’da hem İstanbul’da devam ettiğini belirterek sürece ilişkin çarpıcı açıklamalar paylaştı.

Yarkadaş, CHP Genel Merkezi avukatlarının savcıyla görüştüğünü ve ismi geçen bir kişinin ifadesinin savcı tarafından gösterildiğini söyledi. “Beni bir isim aradı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul’da ifade vereceğini söyledi. Kurultayla ilgili ama kendisi delege değil, partili biri.” dedi.

"ÇETE SORUŞTURMASINA DÖNEBİLİR"

Lütfü Savaş’ın mahkemeye sunduğu dilekçede İstanbul’da da yürütülen bir soruşturma olduğuna dair ifadeler bulunduğunu aktaran Yarkadaş, sürecin partiyi zor bir noktaya sürüklediğini ifade etti.

Kurultayın iptali davasına ilişkin hukuki sürecin kritik olduğunu vurgulayan Yarkadaş, “Eğer iddialara karışan ve seçime hile karıştırdığı tespit edilen kişiler olursa, ceza alabilirler. Örgütlü bir yapı olduğu kanaatine varılırsa iş çete soruşturmasına dönüşebilir” dedi.

İMAMOĞLU'NA YASAK GELEBİLİR, ESKİ YÖNETİM GÖREVE ÇAĞRILABİLİR

Ekrem İmamoğlu’nun divan başkanı olarak yönlendirmede bulunduğunun tespit edilmesi halinde siyasi yasakla karşı karşıya kalabileceğini belirten Yarkadaş, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultaydan en yüksek menfaati elde eden kişi olduğu için genel başkanlığı düşebilir. Parti, 45 gün içinde yeniden kurultaya gitmek zorunda kalabilir. Mahkeme isterse eski yönetimi davet eder.” şeklinde konuştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

CHP KURULTAYINA NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Pazartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayı için "şaibe" iddialarıyla soruşturma başlattı. CHP delegelerine "oy karşılığında para, telefon ve ev verildiği" iddiaları öne sürüldü. 812 delegenin oyunu alarak genel başkanlığa seçilen Özgür Özel'e karşı dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 536 oy ile seçimi kaybetmişti.
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