Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Gazeteci Nuray Başaran: 2 CHP'li itirafçı delege kurultaya iptal davası açtı!

CHP Kurultayına "şaibe" soruşturması derinleşti. TGRT Haber'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Nuray Başaran, CHP Kurultay'ındaki şaibelere değinerek, bazı CHP'li delegelerin para aldıklarını itiraf ettiğini söyledi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gazeteci Nuray Başaran: 2 CHP'li itirafçı delege kurultaya iptal davası açtı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.02.2025
saat ikonu 21:14
|
GÜNCELLEME:
15.02.2025
saat ikonu 21:53

TGRT Haber'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programında CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlediği kurultaydaki 'şaibe' iddiaları masaya yatırıldı. Programda konuşan gazeteci-yazar Nuray Başaran, soruşturmada 2 itirafçı delegenin kurultaya iptal davası açtığını dile getirdi. Başaran, itirafçı delegelerin ifadelerde bulunduğunu kaydetti.

CHP'de yeni dönem

"DELEGELER İTİRAF ETTİ"

Kurultay soruşturmasının bir yıldır sürdüğünü söyleyen Başaran, soruşturmanın iddianameye dönmesi halinde ceza davası olacağını ifade etti. Başaran, "Bazı CHP'li delegeler para aldıklarını itiraf etti." dedi.

Gazeteci Barış Yarkadaş da soruşturmanın gizli yürütüldüğünü belirtti.

Kurultay sonrası ortaya atılan iddialar üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında soruşturma başlatmıştı.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CHP'de 'şaibeli kurultay' krizi: Lütfü Savaş iptali için mahkemeye başvurdu
Bakan Kurum, CHP'lilerle görüştü! Ana gündem: Kentsel dönüşüm

Sıkça Sorulan Sorular

SON CHP KURULTAYI NE ZAMAN YAPILDI?
Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşti.
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.