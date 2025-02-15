Gazeteci Nuray Başaran: 2 CHP'li itirafçı delege kurultaya iptal davası açtı!

TGRT Haber'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programında CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlediği kurultaydaki 'şaibe' iddiaları masaya yatırıldı. Programda konuşan gazeteci-yazar Nuray Başaran, soruşturmada 2 itirafçı delegenin kurultaya iptal davası açtığını dile getirdi. Başaran, itirafçı delegelerin ifadelerde bulunduğunu kaydetti.

"DELEGELER İTİRAF ETTİ"

Kurultay soruşturmasının bir yıldır sürdüğünü söyleyen Başaran, soruşturmanın iddianameye dönmesi halinde ceza davası olacağını ifade etti. Başaran, "Bazı CHP'li delegeler para aldıklarını itiraf etti." dedi.

Gazeteci Barış Yarkadaş da soruşturmanın gizli yürütüldüğünü belirtti.

Kurultay sonrası ortaya atılan iddialar üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında soruşturma başlatmıştı.

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