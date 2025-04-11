Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken Erdoğan-DEM ve Şara analizi

TGRT Haber'de Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programına konuk olan gazeteci ve yazar Barış Yarkadaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti İmralı heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmenin büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Yarkadaş, Erdoğan'ın bu görüşmeyle verdiği fotoğrafın çok anlamlı olduğunu belirtti. Yarkadaş, ayrıca ABD’nin Suriye lideri Şara’yı isteyip istemediğiyle ilgili de konuştu.

TGRT Haber’de yayımlanan Gürkan Hacır’la Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci/yazar Barış Yarkadaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın DEM Parti İmralı heyetiyle yaptığı görüşmenin önemine dikkat çekti. Yarkadaş, “Erdoğan’ın bugün verdiği fotoğraf çok anlamlı” dedi. Yarkadaş, kayyum uygulamasından vazgeçilebileceğini ve Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasının olası bir adım olabileceğini ifade etti. Ayrıca, kimsenin bölünmek istemediğini ve herkesin birlikte yaşama arzusunda olduğunu dile getirdi.

“KAYYUMDAN VAZGEÇİLEBİLİR”

Gazeteci Barış Yarkadaş, “Kayyum uygulamasından vazgeçilebilir. Demirtaş’ın serbest bırakılması bir adım olabilir. Erdoğan’ın bugün verdiği fotoğraf çok anlamlı. Kimse bölünmek istemedi, herkes birlikte yaşamak istiyor.”

https://x.com/tgrthabertv/status/1910425423403770330

“ABD ŞARA’YI İSTİYOR”

Suriye meselesine de değinen Yarkadaş, ABD'nin özellikle Şara ile iş birliği yapmak istediğini söyledi. Terörün olmadığı bir ülkede yaşamanın birçok kazanımı olacağını sözlerine ekleyen Yarkadaş, “Suriye’de özellikle ABD, Şara ile yol yürümek istiyor. Trump kurnazlık yaparak Türkiye’nin üzerine yük yüklemeye çalıştı ama Cumhurbaşkanı Erdoğan iyi bir manevrayla bu yükü üzerinden atmayı başardı. Terörün olmadığı bir ülkede yaşamak çok şey kazandıracak.” ifadelerini kullandı.

Programın bir diğer konuğu olan avukat Mücahit Birinci ise Kürtlerin devletle olan ilişkilerinin, silahların tamamen ortadan kalkmasının ardından konuşulabileceğini ifade etti. Birinci, “Silahlar yok edildikten sonra Kürtlerin devletle ilişkisini konuşacağız.” dedi.