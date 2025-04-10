Son dakika | DEM Parti heyeti Külliye'de! İlk açıklama geldi

Son dakika haberi: İmralı temaslarının ardından TBMM'yi bilgilendiren DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Beştepe'deki görüşme öncesi basın mensuplarına kısa bir değerlendirme yapan Sırrı Süreyya Önder, "Adımalar çok daha seri devam edecek" ifadelerini kullandı. Pervin Buldan ise görüşmenin çok önemli olduğunu belirterek, "Belki görüşme sonrası yazılı açıklama yapabiliriz" dedi.

Son dakika haberine göre DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Külliye'ye geldi.

Görüşme öncesi Beştepe'ye doğru yola çıkan Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan, Meclis'te gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

Sırrı Süreyya Önder yaptığı açıklamada, 'Pevin Başkanımızla bugün sürecin geldiği noktayı Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz" dedi.

Önder'in devam eden açıklaması şöyle:

"İRADE VE KARARLILIKLA BU NOKTAYA GETİRDİK"

"Bundan sonrası için hem görüş ve önerilerini alacağız hem kendi görüş ve önerilerimizi paylaşacağız. Bundan sonra süreç çok daha hızlı ve nitelikli adımlarla devam edecektir.

Biz bugüne kadar süreci büyük bir irade ve kararlılıkla bu noktaya getirdik, gayet korunaklı davrandık herkes de öyle davrandı herkese minnetarız."

"SAYIN CUMHURBAŞKANI İLE YAPACAĞIMIZ GÖRÜŞME ÖNEMLİ"

Pervin Buldan ise "Ben önemli bir görüşme olduğunu ifade etmek isterim, şimdiye kadar birçok görüşme gerçekleştirdik bugün Sayın Cumhurbaşkanıyla görüşme yapacağız ben bunun önemli bir görüşme olduğunun altını önemle çizmek istiyorum, Sayın Cumhurbaşkanı belki de ilk defa bizimle ilk defa görüş alışverişinde bulunacak, biz de kendisini bilgilendireceğiz. Belki sonrasında yazılı bir açıklama yapabiliriz" dedi.