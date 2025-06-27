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 | Yusuf Özgür Bülbül

Barış Yarkadaş’tan dikkat çeken iddia: CHP'nin yeni planı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ihraç etmek

CHP içinde sular durulmuyor. Gazeteci Barış Yarkadaş'ın iddialarına göre, CHP Genel Merkezi, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir metin hazırlayarak il başkanlıklarına gönderdi. İşte detaylar…

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 18:07
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 18:25

Gazeteci ve yazar Barış Yarkadaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’nin eski başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan bir metin hazırladığını ve il başkanlıklarına gönderdiğini ileri sürdü. İddialara göre, il başkanlıkları tarafından "zenginleştirilecek" olan bu metinler peş peşe yayımlanarak Kılıçdaroğlu karşıtı bir havanın ihraç süreci başlatılacak.

Barış Yarkadaş’tan dikkat çeken iddia: CHP'nin yeni planı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ihraç etmek

“İHRAÇ ETMEK İÇİN DÜĞMEYE BASILACAK”

Gürkan Hacır’la Taksim Meydanı programı yorumcusu olan Yarkadaş, Kılıçdaroğlu’nu ihraç etmek için düğmeye basılabileceğini ileri sürdü. “CHP Genel Merkezi çözüm yerine yeni sorunlar yaratacak adımlar atıyor” diyen Yarkadaş şöyle konuştu:

“CHP’nin mevcut yöneticileri CHP’yi destekleyen medya organlarında kurultaydan başka hiçbir şey konuşmuyor. Dolayısıyla konuyu gündemde tutan mevcut yönetim… Şimdi ise büyük bir kırılma yaratacak yeni bir adımın hazırlığı var. Genel merkez, il başkanlıklarına bir çerçeve metin yollandı. Bu metin CHP’nin 7. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu hedef alıyor. Metin il başkanlıkları tarafından zenginleştirilecek ve peş peşe yayınlanacak. Böylece Kılıçdaroğlu karşıtı bir hava yaratılacak. Ardından ise Kılıçdaroğlu’nu İHRAÇ etmek için düğmeye basılacak. Allah akıl fikir versin…”

https://x.com/barisyarkadas/status/1938580864348078307

TGRT Haber’de yayımlanan Gürkan Hacır’la Taksim Meydanı programında CHP’deki tartışmalı kurultay masaya yatırılmıştı. Programda konuşan Gazeteci Barış Yarkadaş, “Kurultay davası ne Kılıçdaroğlu ne Özel davasıdır!” yorumunu yapmıştı.

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ETİKETLER
#türkiye
#kemal kılıçdaroğlu
#chp
#ihraç
#kurultay
#Barış Yarkadaş
#Politika
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