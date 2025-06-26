Yarkadaş: CHP’nin kurultay davası milli güvenlik sorunudur

Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber'deki Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programında yaptığı değerlendirmelerle gündem oluşturdu. Yarkadaş, CHP'deki kurultay davasının sadece parti içi bir mesele olmadığını, çok daha geniş kapsamlı sonuçları olabileceğini ileri sürdü. İşte detaylar...

TGRT Haber’de yayımlanan Gürkan Hacır’la Taksim Meydanı programında CHP’deki tartışmalı kurultay masaya yatırıldı. Programda konuşan Gazeteci Barış Yarkadaş, “Kurultay davası ne Kılıçdaroğlu ne Özel davasıdır!” dedi.

"KAMU DÜZENİ" VURGUSU

Programda konuşan Yarkadaş, davanın aslında kamu düzenini ihlal davası niteliği taşıdığını belirtti. Siyasi partilerin kamu kuruluşları özelinde değerlendirilmesi gerektiğini savunan Yarkadaş, bu nedenle konunun kamuoyu tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1938304470720418142

Yarkadaş, “Kurultay davası ne Kılıçdaroğlu ne Özel davasıdır. Kurultay davası kamu düzenini ihlal davasıdır. Siyasi partiler özelinde kamu kuruluşlarıdır. Neden kamuyu ilgilendiriyor. CHP'nin kurultay davası bir milli güvenlik sorunudur." ifadelerini kullandı.

CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yoğun saldırı olduğunu ifade eden Yarkadaş, her gün ortalama 600 trolün günde ortalama 2 bin 400 twetle sistemli saldırıda bulunduğunu kaydetti.

Bir başka konuk Avukat Mücahit Birinci ise “CHP’nin DNA’sıyla BATI oynuyor. Kılıçdaroğlu ABD’ye rağmen 6’lı masada oturdu." değerlendirmesini yaptı.

Avukat Cem Kaya da "30 Haziran'da karar çıkmayacak" diyerek, "Kemal Bey'in karşısında hazır ola geçecek, ceket ilikleyecek insanlar ağız dolusu sövmeyi bir konfor olarak görüyorlar." diye konuştu.