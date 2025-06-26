Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Yarkadaş: CHP’nin kurultay davası milli güvenlik sorunudur

Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber'deki Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programında yaptığı değerlendirmelerle gündem oluşturdu. Yarkadaş, CHP'deki kurultay davasının sadece parti içi bir mesele olmadığını, çok daha geniş kapsamlı sonuçları olabileceğini ileri sürdü. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 22:10
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 22:16

TGRT Haber’de yayımlanan Gürkan Hacır’la Taksim Meydanı programında CHP’deki tartışmalı kurultay masaya yatırıldı. Programda konuşan Gazeteci Barış Yarkadaş, “Kurultay davası ne Kılıçdaroğlu ne Özel davasıdır!” dedi.

Yarkadaş: CHP’nin kurultay davası milli güvenlik sorunudur

"KAMU DÜZENİ" VURGUSU

Programda konuşan Yarkadaş, davanın aslında kamu düzenini ihlal davası niteliği taşıdığını belirtti. Siyasi partilerin kamu kuruluşları özelinde değerlendirilmesi gerektiğini savunan Yarkadaş, bu nedenle konunun kamuoyu tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1938304470720418142

Yarkadaş, “Kurultay davası ne Kılıçdaroğlu ne Özel davasıdır. Kurultay davası kamu düzenini ihlal davasıdır. Siyasi partiler özelinde kamu kuruluşlarıdır. Neden kamuyu ilgilendiriyor. CHP'nin kurultay davası bir milli güvenlik sorunudur." ifadelerini kullandı.

Yarkadaş: CHP’nin kurultay davası milli güvenlik sorunudur

CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yoğun saldırı olduğunu ifade eden Yarkadaş, her gün ortalama 600 trolün günde ortalama 2 bin 400 twetle sistemli saldırıda bulunduğunu kaydetti.

Bir başka konuk Avukat Mücahit Birinci ise “CHP’nin DNA’sıyla BATI oynuyor. Kılıçdaroğlu ABD’ye rağmen 6’lı masada oturdu." değerlendirmesini yaptı.

Avukat Cem Kaya da "30 Haziran'da karar çıkmayacak" diyerek, "Kemal Bey'in karşısında hazır ola geçecek, ceket ilikleyecek insanlar ağız dolusu sövmeyi bir konfor olarak görüyorlar." diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lileri düşündürecek soru: Neden bu kadar korkuyorlar?
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.