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 | Baran Aksoy

Barış Yarkadaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu çıkışı: Dua edin de konuşmasın

Gazeteci Barış Yarkadaş, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay iptal davasıyla ilgili açıklama yapmamasıyla ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

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Barış Yarkadaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu çıkışı: Dua edin de konuşmasın
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 13:34
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 13:41

CHP içinde kurultay iptal davasıyla süregelen bir gerginlik var... Partinin genel başkanlık koltuğuna yeniden oturma ihtimali gündeme gelen Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili gazeteci Barış Yarkadaş dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakın; dua edin de Kemal Bey konuşmasın… Samimi söylüyorum…" ifadelerini kullandı.

"DUA EDİN DE KEMAL BEY KONUŞMASIN"

Yarkadaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Kılıçdaroğlu konuşsun, Kılıçdaroğlu niye susuyor? Mahkemeye niye gitmiyor!” korosu aldıkları talimat üzerine yine sahneye çıktı. Hem nota bilmiyor hem de sürekli detone oluyorlar. Bakın; dua edin de Kemal Bey konuşmasın… Samimi söylüyorum…

Barış Yarkadaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu çıkışı: Dua edin de konuşmasın

"KILIÇDAROĞLU KONUŞSA..."

Kılıçdaroğlu konuşsa; partinin çok çok önemli bir isminin, AK PARTİ’li bir sermayedarın HALİÇ’teki önemli bir temsilcisine gidip “Bizi sizinle Kemal Bey kavga ettiriyordu. Kemal Bey dönemi bitti. Sizinle bir sorunumuz yok” dediğini anlatsa… O görüşmede yine CHP’li çok çok önemli bir isme o AVM’den iki dükkan birden alındığını deşifre etse…

"BELGELERİYLE ORTAYA KOYSA…"

Doğayı katleden o yapı için nasıl kolaylıklar sağlandığını belgeleriyle ortaya koysa… “5’li çete” sözünün neden tarihe karıştığı ve artık neden ağızlara bile alınmadığını belgeleriyle anlatsa…

"DUA EDİN DE EDEBİYLE SUSUYOR"

Neyse… Dua edin de edebiyle susuyor.. İsterseniz fazla tahrik etmeyin… Kurultay davası üzerinden de Alevi inancına olan kininiz ve nefretinizi ortaya dökmeyin… İçinizdeki kini kusmak için bugünleri beklediğinizi biliyorduk. Neyi niçin yaptığınız o kadar net anlaşılıyor ki… Troller sizi… Hepinizin tasmasını kimin tuttuğunu tüm kamuoyu görecek… Yakındır…"

https://x.com/barisyarkadas/status/1927643064480235953

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