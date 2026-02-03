Menü Kapat
TGRT Haber
Politika
Başsavcı Akın Gürlek davayı kazandı! CHP lideri Özel ve Grup Başkanvekili Emir tazminat ödeyecek

İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Murat Emir’in Başsavcı Akın Gürlek’e yönelik 2025 yılındaki sözleri nedeniyle 150’şer bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

Başsavcı Akın Gürlek davayı kazandı! CHP lideri Özel ve Grup Başkanvekili Emir tazminat ödeyecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Grup Başkanvekili Murat Emir'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle açılan davada, 150'şer bin lira tazminat ödemelerine karar verildi.

HAKİM DAVAYI KABUL ETTİ

İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmaya, davacı Gürlek'in avukatı ile davalılar Özel ile Emir'in avukatları katıldı. Gürlek'in avukatı, davanın kabulüne karar verilmesini talep etti. Özel'in avukatı, müvekkilinin ana muhalefet partisi genel başkanı olduğunu belirterek, davacıya yönelik sarf ettiği sözlerin siyasi nitelikte ve eleştirel sözler olduğunu savundu. Avukat, davanın reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme hakimi, davanın kabulüne hükmetti.

MAHKEMENİN KARARI: 150’ŞER BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEKLER

Asıl dava yönünden Özgür Özel'in 150 bin lira, birleşen dava yönünden de Murat Emir'in 150 bin lira manevi tazminat ödemesine, bunun dava tarihinden itibaren alınıp işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya verilmesine karar verildi.

Başsavcı Akın Gürlek davayı kazandı! CHP lideri Özel ve Grup Başkanvekili Emir tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin 17 Haziran 2025'teki grup toplantısında, Grup Başkanvekili Murat Emir'in ise aynı yıl haziran ayında düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sarf ettiği konuşmalarından dolayı hazırlanan dava dilekçesi İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesine sunulmuştu.

