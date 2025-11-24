Menü Kapat
TGRT Haber
Politika
Editor
 Baran Aksoy

CHP lideri Özgür Özel, Akın Gürlek'e tazminat ödeyecek

Son dakika haberi: CHP lideri Özgür Özel, Gaziosmanpaşa mitinginde yaptığı konuşma nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in açtığı tazminat davasını kaybetti. Özgür Özel 150 bin lira tazminat ödeyecek.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.11.2025
16:06
|
GÜNCELLEME:
24.11.2025
16:36

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, lideri 'in kendisine yönelik sözlerinin ardından açmıştı... Akın Gürlek tazminat davasını kazandı. Özgür Özel, Gürlek'e 150 bin lira tazminat ödeyecek.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özgür Özel mitinginde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik "Akın, sert kayaya çarptın oğlum. Sert kayaya çarptın! Aklınızı başınıza takının. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

#chp
#özgür özel
#gaziosmanpaşa
#tazminat davası
#Akın Gürlek
#Politika
