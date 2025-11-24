CHP lideri Özgür Özel, Akın Gürlek'e tazminat ödeyecek

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, CHP lideri Özgür Özel'in kendisine yönelik sözlerinin ardından tazminat davası açmıştı... Akın Gürlek tazminat davasını kazandı. Özgür Özel, Gürlek'e 150 bin lira tazminat ödeyecek.
CHP lideri Özgür Özel Gaziosmanpaşa mitinginde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik "Akın, sert kayaya çarptın oğlum. Sert kayaya çarptın! Aklınızı başınıza takının. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.