CHP lideri Özgür Özel, Akın Gürlek'e tazminat ödeyecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, CHP lideri Özgür Özel'in kendisine yönelik sözlerinin ardından tazminat davası açmıştı... Akın Gürlek tazminat davasını kazandı. Özgür Özel, Gürlek'e 150 bin lira tazminat ödeyecek.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özgür Özel Gaziosmanpaşa mitinginde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik "Akın, sert kayaya çarptın oğlum. Sert kayaya çarptın! Aklınızı başınıza takının. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.