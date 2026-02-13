Menü Kapat
TGRT Haber
Politika
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

BBP Cumhur İttifakı'ndan ayrılacak mı? Açıklama var

Büyük Birlik Partisi'nin Cumhur İttifakı dışına çıkarak farklı partilerle ittifak kuracağı iddiası ortaya atıldı. Siyaset gündemini meşgul eden olayla ilgili partinin Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu açıklama yaptı.

BBP Cumhur İttifakı'ndan ayrılacak mı? Açıklama var
13.02.2026
13.02.2026
gündemini hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Yeniden Refah Partisi, İYİ Parti ve Büyük Birlik Partisi bir araya gelerek yeni bir kuracak ve daha sonra bu ittifak Zafer Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ile de genişleyecek.

BBP Cumhur İttifakı'ndan ayrılacak mı? Açıklama var

Yeniden Refah, İYİ Parti ve Büyük Birlik Partisi'nin yeni bir ittifak kuracağı iddiası, BBP tarafından yalanlanarak partinin Cumhur İttifakı'na bağlılığı vurgulandı.
Yeniden Refah, İYİ Parti ve Büyük Birlik Partisi'nin yeni bir ittifak kuracağı iddiası ortaya atıldı.
İddiaya göre bu ittifak, Zafer Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ile genişleyecekti.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, ittifak iddialarını kesin bir dille yalanladı.
BBP, siyasi duruşunun net olduğunu ve Cumhur İttifakı'nın yanında yer almaya devam edeceklerini belirtti.
İddiada adı geçen Büyük Birlik Partisi () açıklama yaparak farklı partilerle ittifak kurulacağı yönündeki haberleri yalanladı.

BBP Cumhur İttifakı'ndan ayrılacak mı? Açıklama var

"DURDUĞUMUZ YER NET, ORASI DA CUMHUR İTTİFAKI"

BBP Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, yaptığı açıklamada bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiğini, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını, BBP'nin 'nın yanında yer alacağını belirtti.

Cumhur İttifakı ile devam edeceklerine, başka siyasi partilerle herhangi bir ittifakın söz konusu olmadığına işaret eden Yörükçüoğlu "Bu tür haberler iyi niyetli değildir, itibar edilmemelidir. Bu tür haberleri iyi niyetli görmüyoruz. Bizim durduğumuz yer nettir. Orası da Cumhur İttifakı'dır. Bunun dışındaki ve paylaşımlara itibar edilmemesini önemle ifade ediyoruz" cümlelerini sarf etti.

BBP Cumhur İttifakı'ndan ayrılacak mı? Açıklama var

Yörükçüoğlu, BBP'nin siyasi duruşunun açık ve değişmez olduğunu vurgulayarak kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını söyledi.

Yörükçüoğlu ayrıca parti adına yapılan değerlendirmelerde, farklı partilerle ortak liste, Meclis grubu ya da yeni bir ittifak arayışı içinde olunduğu yönündeki iddiaların da asılsız olduğunu belirtti.

