Siyaset gündemini hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Yeniden Refah Partisi, İYİ Parti ve Büyük Birlik Partisi bir araya gelerek yeni bir ittifak kuracak ve daha sonra bu ittifak Zafer Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ile de genişleyecek.

Özetle

HABERİN ÖZETİ BBP Cumhur İttifakı'ndan ayrılacak mı? Açıklama var Yeniden Refah, İYİ Parti ve Büyük Birlik Partisi'nin yeni bir ittifak kuracağı iddiası, BBP tarafından yalanlanarak partinin Cumhur İttifakı'na bağlılığı vurgulandı. Yeniden Refah, İYİ Parti ve Büyük Birlik Partisi'nin yeni bir ittifak kuracağı iddiası ortaya atıldı. İddiaya göre bu ittifak, Zafer Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ile genişleyecekti. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, ittifak iddialarını kesin bir dille yalanladı. BBP, siyasi duruşunun net olduğunu ve Cumhur İttifakı'nın yanında yer almaya devam edeceklerini belirtti.

İddiada adı geçen Büyük Birlik Partisi (BBP) açıklama yaparak farklı partilerle ittifak kurulacağı yönündeki haberleri yalanladı.

"DURDUĞUMUZ YER NET, ORASI DA CUMHUR İTTİFAKI"

BBP Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, yaptığı açıklamada bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiğini, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını, BBP'nin Cumhur İttifakı'nın yanında yer alacağını belirtti.

Cumhur İttifakı ile devam edeceklerine, başka siyasi partilerle herhangi bir ittifakın söz konusu olmadığına işaret eden Yörükçüoğlu "Bu tür haberler iyi niyetli değildir, itibar edilmemelidir. Bu tür haberleri iyi niyetli görmüyoruz. Bizim durduğumuz yer nettir. Orası da Cumhur İttifakı'dır. Bunun dışındaki haber ve paylaşımlara itibar edilmemesini önemle ifade ediyoruz" cümlelerini sarf etti.

Yörükçüoğlu, BBP'nin siyasi duruşunun açık ve değişmez olduğunu vurgulayarak kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını söyledi.

Yörükçüoğlu ayrıca parti adına yapılan değerlendirmelerde, farklı partilerle ortak liste, Meclis grubu ya da yeni bir ittifak arayışı içinde olunduğu yönündeki iddiaların da asılsız olduğunu belirtti.