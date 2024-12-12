BBP ilçe başkanı Süleyman Acaruygun aracında ölü bulundu
Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
12 Aralık 2024 13:43 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 13:43
Büyük Birlik Partisi (BBP)'ne acı haber geldi. Karaman'da Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez İlçe Başkanı Süleyman Acaruygun garajdaki aracında ölü bulundu. Acaruygun’un zehirlenip ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Karaman'da, Zembilli Ali Efendi Mahallesi 708. Sokak'ta yaşayan Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez İlçe Başkanı 40 yaşındaki Süleyman Acaruygun'un oturduğu binanın kapalı garajındaki aracında hareketsiz olduğunu gören yakınları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Acaruygun'un cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
ZEHİRLENME İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR
Acaruygun'un, çalışır durumdaki aracının egzoz gazından zehirlenip ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı