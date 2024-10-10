BBP'den yeni anayasa ve idam çağrısı

10 Ekim 2024 09:15 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 09:18

Son dönemde yaşanan olayların ardından BBP'den idam çağrısı geldi. Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, çocuklara cinsel istismarda bulunan ve masumları katleden terör örgütü mensupları için idam cezası istediklerini söyledi. Alfatlı ayrıca "Yerli, özümüze ve kültürümüze uygun" diyerek yeni bir anayasa için çağrıda bulundu.

Türkiye, son dönemde yaşanan şiddet​ olaylarıyla birlikte büyük bir hüzne boğuldu. İstanbul'da vahşice katledilen iki genç kız, çok sayıda suç​ kaydı bulunan bir kişinin polisimizi şehit etmesi ve ülkenin birçok noktasında artan kadına şiddet vakaları sonrası çağrılar peş peşe gelmeye başladı. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı da basın mensuplarına son dönemde yaşanan olaylar ilgili açıklamalarda bulundu.

İDAM ÇAĞRISI

BBP olarak iki tür suç için idam cezası​ istediklerini belirten Alfatlı, bunlardan birinin çocuk kaçırıp onlara cinsel istismarda bulunan ve öldüren caniler ile sapıklar olduğunu, diğerinin ise asker, polis, öğretmen ve masum vatandaşları öldüren terör örgütü mensupları ve bu saldırıların talimatını veren kişiler olduğunu söyledi.

Çok sayıda suç kaydı bulunan bir kişinin polisimizi şehit ettiğini hatırlatan Alfatlı, "Geçenlerde polisimiz şehit edildi. 30 suçtan sabıkalı birisi serbestçe dolaşıyordu ve masum bir kızımızı, polisimizi şehit etti. Bunun cezası ne olacak? Biz yeni anayasada bu iki suç için idam cezasının getirilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

YENİ ANAYASA

1982 Anayasası'nın yenilenmesi gerektiği de vurgulayan Alfatlı, "1982 darbe anayasası Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bir ayıptır ve yetersizdir. Artık yeni bir anayasa yapma zorunluluğu doğmuştur. Siyasi partiler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya gelmeli, sivil toplum ve diğer paydaşlarla bu konuda çalışmalara başlamalı. Anayasa Komisyonumuz çalışmalarını sürdürüyor, ancak şunu net olarak ifade ediyorum: TBMM'den çoğunlukla geçse dahi anayasa mutlaka referanduma sunulmalı. Vatandaş, kimin anayasayla, ülkeyle ya da halkla problemi olduğunu görecek. BBP olarak sivil, yerli ve kültürümüze uygun yeni bir anayasanın acilen yapılması gerektiğini savunuyoruz" dedi.

SEÇİM SİSTEMİ

Ayrıca seçim sisteminin de değişmesi gerektiğini defalarca dile getiren Alfatlı, "Daha demokratik, daha çoğulcu ve tabana yayılan bir seçim sistemi ile siyasi partiler kanununun da ivedilikle değişmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.