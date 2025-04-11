Belediye başkanına tepki için salonu terk ettiler! CHP ve Cumhur İttifakı arasında kriz

Üsküdar Belediye Meclisi’nde iktidar ve muhalefet arasındaki siyasi gerilim bir kez daha gün yüzüne çıktı. 2024 yılı faaliyet raporu görüşmelerinde söz hakkı tartışması, AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin salonu terk etmesiyle krize dönüştü. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın eleştirilere verdiği yanıt, mecliste tansiyonu yükseltti.

Üsküdar Belediye Meclisi’nin nisan ayı toplantısında, 2024 yılı faaliyet raporunun görüşüldüğü oturum gergin geçti. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın konuşmasının ardından cevap hakkı tanınmadığını belirten AK Parti ve MHP’li üyeler, oylamaya katılmadan salonu terk etti.

"BELEDİYEYE NAVİGASYONLA GELEN KADROLAR"

Meclis 1. Başkanvekili Ali Aral’ın yönettiği toplantıda, gündem dışı konuşmaların ardından faaliyet raporu ele alındı. AK Parti Grup Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin, CHP’li belediye yönetimine yönelik eleştirilerde bulunarak, göreve gelen kadroları ve yönetim anlayışını hedef aldı. Gültekin, “Belediyeye navigasyonla gelen kadrolarla Üsküdar için hiçbir iş üretemeyeceğinizi biliyorum. Kurulu düzeni idare edin, gölge etmeyin.” dedi.

Gültekin’in ardından kürsüye çıkan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ise eleştirilerin temelsiz olduğunu savundu. Dedetaş, kendi dönemlerinde gerçekleşen faaliyetleri ve mali verileri aktararak, “210 milyon liralık gayrimenkul satışı yaptık ama bizden önceki üç ayda bu rakamın üzerinde satış yapılmıştı. Bizi ‘Üsküdar’ı satıyorlar’ diye suçlayanlar aynaya baksın.” ifadelerini kullandı. Başkan ayrıca, seçim döneminde verdikleri sözlerin yüzde 70’ini ilk yılda gerçekleştirdiklerini belirtti.

Dedetaş’ın konuşmasının ardından AK Parti Grup Sözcüsü Vefa Yunus Taylan yeniden söz hakkı talep etti. Ancak oturumu yöneten Aral, "Başkanımız gereken cevabı nazikçe verdi, oylamaya geçiyoruz." diyerek bu talebi geri çevirdi. Taylan ise bu durumu antidemokratik bulduklarını ve oylamaya katılmayacaklarını belirtti.

Ardından AK Parti ve MHP’li üyeler topluca meclis salonunu terk etti. Faaliyet raporu, CHP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi.