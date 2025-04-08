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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e tazminat davası

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'cuntacı' ifadesi nedeniyle 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatları ayrıca Özel'in sözleri için "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla suç duyurusunda da bulundu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 12:13

Son dakika haberine göre Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in hafta sonu gerçekleşen CHP kurultayındaki "cunta" sözlerine dava açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, CHP lideri Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Avukatlar ayrıca Özel'in sözleri için "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla suç duyurusunda da bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan operasyonlar üzerinden iktidarı eleştirmiş, süreci "19 Mart darbe girişimi" olarak nitelendirmişti.

Özel, "İşine geldiğinde oraya buraya sataşan, 'mandacı, himayeci' diyen Erdoğan aslında Amerikan mandasının peşinde, Trump'ın himayesinin peşinde. Cunta başı, seni yapılacak ilk seçimde ne Amerika kurtarır ne Trump kurtarır" demişti.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e tazminat davası

AK PARTİLİ İSİMLER TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Artık haddini bil!" başlığıyla yaptığı paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizden aldığı destekle senelerdir Türkiye’ye hizmet etmiş, her türlü vesayete karşı savaşmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Siyasi tarihimizde on yıllar boyunca cunta yönetimlerinin siyasi destekçisi her zaman CHP olmuştur." demişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli de Özel'e tepki göstermişti. Bahçeli, "Cunta demek CHP demektir, bunu bilmeyen de yoktur." ifadesini kullanmıştı.

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