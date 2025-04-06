AK Parti kanadından Özgür Özel'e 'cunta' tepkisi! 'Zıvanadan çıkmış, zehir saçıyor!'

CHP lideri Özgür Özel'in partisinin olağanüstü kurultayında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki yağdı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "ahlak dışı ve izansız hakaretlerde bulunmaları en hafif tabiriyle siyasi ahlaksızlıktır, had bilmezliktir." ifadelerini kullanırken, AK Parti kanadından peş peşe açıklamalar geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik sözlerine tepki yağdı. AK Parti kanadından 'cunta' tepkileri peş peşe geldi. Fahrettin Altun 'hadi bilmezlik' derken, AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, 'Özgür Özel iyice zıvanadan çıkmış, tehlikeli ve sorumsuz bir siyaset diliyle etrafa zehir saçmaya devam ediyor." diyerek yüklendi.

"HAD BİLMEZLİKTİR"

Özel'in, kendi partisi içerisindeki hizip savaşlarını perdelemek, parti tabanının tepkisini bastırmak, yolsuzluk ve şaibe iddialarını görünmez kılmak için her türlü çarpıtma, manipülasyon ve iftira yöntemine başvurduğunu kaydeden Altun, şunları ifade etti:

"Toplumu kutuplaştırmak, siyaset kurumunu itibarsızlaştırmak ve milletin değerleriyle kavgalı bir dili meşrulaştırmak adına organize bir kötülük şebekesi gibi hareket etmektedir. Kendi siyasi tarihleri darbelerle, vesayet odaklarıyla, anti-demokratik müdahalelerle dolu olanların; hayatını millet iradesine adayan, vesayet odaklarına karşı kararlılıkla mücadele eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 'cunta başkanı' gibi ahlak dışı ve izansız hakaretlerde bulunmaları en hafif tabiriyle siyasi ahlaksızlıktır, had bilmezliktir."

“CUNTA EŞİTTİR CHP”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize dönük olarak “cunta yönetimi” ifadesini kullanmış. Siyasi tarihimizde on yıllar boyunca cunta yönetimlerinin siyasi destekçisi her zaman CHP olmuştur. Demokratik siyasi sözlükte “CUNTA EŞİTTİR CHP” yazar.

Özgür Özel siyasi tarih bilmediği gibi siyasi cümle kurmayı da bilmiyor. Girdiği her seçimi millet iradesiyle kazanmış Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeleri kullanmak kötü niyetli bir siyasi cehaletten başka bir şey değildir. Tipik bir CHP geleneğidir; demokratik yollarla seçilmiş iradeye cunta derler, karanlık cunta yönetimlerine ise demokrasi diye bakarlar.

Cumhurbaşkanımızın büyük siyasi mücadelesi ile demokrasimiz üzerindeki bütün gizli ve açık cuntalar etkisiz hale gelmiştir.

Cunta destekçisi CHP geleneği ise bu kurultayda da “Yassıada zihniyetine biat” etmiştir."

"MİLLİ İRADEYİ YOK SAYMAKTIR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Ana muhalefet Genel Başkanı, 2023 Mayıs seçimlerinde milletimizin yüzde elliden fazla oyunu alarak seçilen Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetimizi “cunta” olmakla suçluyor! Halkın seçtiğine “cunta” demek, esas itibarıyla halkı “cuntacı” olarak nitelendirmektir. Milli iradeyi yok saymaktır.

Bu dil demokratik siyasetin değil, vesayetçi geleneğin bugünkü dışa vurumudur. Olsa olsa içindeki “cunta” özlemini başkalarına yansıtma halidir.

AK Parti ve Cumhur İttifakı tabanını aşağılayan, siyasi nezaketten nasibini almamış bu dil, fırsat bulunca her türlü aşırılığı ve baskıyı yapacağını şimdiden ortaya koymaktadır.

Gerginliği, kutuplaştırmayı, kamplaştırmayı hedefleyen bu muhalefet dilinin, ana muhalefet partisine de, ülkemize ve demokrasimize de zarardan başka bir sonucu olmayacaktır.

Sorumsuz ve saldırgan siyaset tarzı, geçmişte defalarca olduğu gibi, zamanı gelince halkımızdan gerekli demokratik cevabı sandıklarda alacaktır.

Diğer yandan, Hazine ve Maliye Bakanımıza yönelik sergilenen çirkin üslup kabul edilemez. Bu yaklaşım, ekonomik istikrarımızı bozma, güven ortamını zedeleme ve insanımızın refahına kastetme anlamına gelmektedir.

"MİLLETİMİZİN İRADESİNE TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜN İTİRAFIDIR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli soruşturmalar üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelttiği çirkin ifadeler; hedef saptırma, algı oluşturma ve yargıyı baskı altına alma çabasından ibarettir.

Demokratik siyasi hayatımızda en yüksek oranlarla art arda seçilerek kesintisiz en uzun süre başbakanlık görevi yapan ve halkın oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı’na ‘cunta başkanı’ demek, demokratik meşruiyeti inkâr, milletimizin iradesine tahammülsüzlüğün itirafıdır.

Vesayet düzeniyle kol kola yürüyen, darbe dönemlerinin gölgesinde siyaset üreten ‘Yassıada Zihniyeti’ni hafızalarına kazıyan aziz milletimiz, vesayetle mücadele edenle, onun gölgesinde büyüyeni ayırt edecek ferasete sahiptir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, muhtıralara, sokak kalkışmalarına ve 15 Temmuz’daki kanlı darbe girişimine karşı milletiyle birlikte mücadele etmiş, demokrasiyi korumuş, darbeci cuntacı anlayışı tarihe gömmüştür.

CHP Genel Başkanı’na düşen; yargı sürecini etkilemeye çalışmak yerine, adli soruşturmalara muhatap olan arkadaşlarına yargı önünde hesap vermelerini, isnat edilen suçlamalar karşısında savunma haklarını kullanmalarını salık vererek adaletin tecellisine katkı sunmak ve hukuki sürece saygı duymaktır."

"ÖZGÜR ÖZEL İYİCE ZIVANADAN ÇIKMIŞ, ZEHİR SAÇMAYA DEVAM EDİYOR"

AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ: CHP Genel Başkanı Özgür Özel iyice zıvanadan çıkmış, tehlikeli ve sorumsuz bir siyaset diliyle etrafa zehir saçmaya devam ediyor. Özgür Özel’in ağzından çıkanı kulağı duymuyor, bir gözünün gördüğünü diğeri görmezden geliyor.

Şimdiye kadar girdiği her seçimde, CHP başta olmak üzere, rakiplerini milletin oyuyla yenen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik çirkin ifadeleri, Özel’in hazımsızlığı ve millet iradesine saygısızlığının net bir göstergesidir.

Özgür Özel, şaibe iddiasıyla milletin hafızasında yer edinen bir kurultayla koltuğunu devraldığı bir önceki CHP Genel Başkanının yolundan gidiyor ve siyasetteki varlığını kendince Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden sürdürmeye gayret ediyor. Fikir ve siyaset üretme kapasitesi olmayan herkes gibi yerini düşmanlıkla sağlamlaştırmaya çalışan Özgür Özel, cunta ve cuntacılık görmek istiyorsa partisinin geçmişine baksın.

Her seferinde halkı sokağa davet eden, şiddete başvuranlara destek veren ve vandalizme payanda olan kaos sevdalıları, demokrasiden de özgürlükten de bahsetmesin.

Siyasi hayatı boyunca cuntacı zihniyetle mücadele eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, milletin destek ve sevgisiyle ömrünü memlekete hizmete vakfetmiş bir liderdir.

Siyasetteki varlık süresini mütemadiyen millete rağmen ve millete kendi düşüncelerini dayatarak geçiren bu üsttenci anlayış, Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’ye demokrasisine sunduğu katkının zekatına bile maruz kalsa, şaşkınlıktan partisinin yolunu unutur.