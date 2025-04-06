Son dakika | CHP'de Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi

Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde "İrade Milletindir" sloganıyla düzenlenen CHP 21. Olağanüstü Kurultayı sona erdi. Genel Başkan Özgür Özel'in tek aday olduğu kurultayda, delegeler 23 sandıkta oylarını kullandı. Özel, 1 numaralı sandıkta oyunu kullanırken, oy verme işlemi 14.25'te bitti. Tek aday olan Özgür Özel, 1171 oy alarak yeniden CHP Genel Başkanı seçildi. Kurultayda, 1323 kayıtlı delegeden 1276'sı oy kullandı. Kullanılan oylardan 1171'i geçerli sayılırken, 105 oy geçersiz kabul edildi.

UYSAL ÇEKİLDİ, ŞİMŞEK'İN BAŞVURUSU KABUL EDİLMEDİ

CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Berhan Şimşek, genel başkanlığa aday olduğunu açıklamıştı. Daha sonra ise Uysal, partisini yıpratmamak için adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. CHP’nin bir diğer adayı Berhan Şimşek ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, adaylık başvurusunun ‘5 dakika geç teslim edildiği’ nedeniyle Divan Başkanlığı tarafından kabul edilmediğini söyledi.

