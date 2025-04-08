Belediye çalışanlarını tehdit eden CHP'li meclis üyesine soruşturma

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimindeki yönetimindeki Beykoz Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Burak Korkmaz, dün meclis toplantısında belediyede görevli memurların bilgi sızdırdığını savunup söz konusu çalışanlara gözdağı vermişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Belediye çalışanlarını işten çıkarmakla tehdit eden Korkmaz hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Burak Korkmaz, 7 Nisan tarihli Beykoz Belediyesi Meclis toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"BİLGİ SIZDIRANLAR HAKKINDA GEREKENİ YAPARIZ"

“Biz burada tabi özeleştirimizi de yapacağız. Evet, müdürlükler ve çalışanlar bazında sıkıntılarımız var. Ben buradan müdürleri, memur arkadaşları uyarmak istiyorum. Kendilerine gelsinler, sağa sola bilgi sızdırmayı bıraksınlar. Bu bilgi sızdıran arkadaşlarınızın hepsi bizde var. Yeri zamanı geldiğinde gereğini yaparız. Masum arkadaşlar emeğiyle çalışan arkadaşlar burada çalışmaya devam etsinler. Onlara hiçbir sözümüz yok. Ama burada önceki yönetimden duran arkadaşlar bilgi sızdırmaya devam ederse onlar hakkında da gereken işlemleri yapmakta özgürüz.”

İFADE VERMESİ BEKLENİYOR

Korkmaz’ın Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifadeye çağırılması bekleniyor.

BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler "İhaleye fesat karıştırma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmış, yapılan seçimin ardından yerine CHP'li meclis üyesi Özlem Vural Gürzel seçilmişti.