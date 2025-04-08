Usulsüz arsa satışı iddiası ortalığı karıştırdı! Belediye meclisinde gergin anlar

Afyonkarahisar Belediye Meclis toplantısında yaşanan ‘usulsüz arsa satışı' iddiası tartışmalara neden oldu. CHP'li Meclis üyeleri ile AK Parti meclis üyeleri arasında gergin anlar yaşanırken Belediye Başkanı Burcu Köksal da AK Parti meclis üyelerine tepki gösterdi.

Afyonkarahisar Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Burcu Köksal Başkanlığı'nda yapıldı. Toplantıda AK Partili meclis üyeleri geçtiğimiz günlerde belediyenin iştiraki olan YÜNTAŞ A.Ş. üzerinden yapılan ve belediyenin milyonlarca lira kamu zararına uğratıldığı iddiaları üzerinden açıklama yapmak isteyince CHP'li meclis üyeleri duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine AK Partili Meclis Üyesi Mahmut Ekici, konuşma yapmak isteyince araya Mustafa Karanfil girdi.

GERGİN ANLAR!

Karanfil, Ekici'nin üzerine yürüyüp "Başkanla konuşma ulan, terbiyesizlik yapma. Başkanla konuşamazsın terbiyesiz adam, otur yerine. Başkana parmak sallayamazsın senin elini kırarım" dedi. Bu sözler üzerine meclis bir anda karıştı. Her iki partinin de diğer meclis üyeleri Karanfil ve Ekici'yi sakinleştirmeye çalıştı.

"OTUR YERİNE, OTUR"

Başkan Köksal ise AK Partili Ekici'ye FETÖ söylemleri üzerinden yüklenerek "Otur yerine, otur. Senden her şey beklenir. Dövecek misin?" diye bağırdı. Öte yandan, kavgaya neden olan arsa satışının ise CHP'li Afyonkarahisar Belediyesi'nin geçtiğimiz ay iştiraklerinden YÜNTAŞ A.Ş.'nin belediye meclis kararı ile kendisine devredilen araziyi rayiç bedelin altında satarak kamuyu yaklaşık 7 milyon TL olduğu öğrenildi.