Dün istifa etti bugün topa tuttu! Umut Yılmaz'dan CHP'ye zehir zemberek sözler: 'Mafyaya teslim olmayacağım'

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, dün CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu. Bugün düzenlediği basın toplantısında partisine sert sözlerle yüklenen Yılmaz, "Bu yaşananlar sadece siyasi rekabet değil, aynı zamanda bir ahlaki ve vicdani çöküştür" dedi. Belediye meclisindeki 'çıkar çetelerinin' hizmeti engellediğini belirterek CHP'li belediye meclis üyeleri tarafından yardımcısının silahla vurulduğunu iddia eden Yılmaz, kendisinin dövdürülmek istendiğini ve ailesinin tehdit edildiğini söyledi.

2024 yılında yapılan yerel seçimlerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaprak dökümü devam ediyor.

pek çok belediye başkanı, yaptıkları sert açıklamalarla görevlerini bırakmıştı. Onlara bir yenisi daha eklendi.

Gaziantep’in Şehitkamil Belediyesi’nin CHP'li Başkanı Avukat Umut Yılmaz, basın açıklaması yaparak partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Yılmaz'ın, CHP'den istifasını e-Devlet üzerinden yaptığı öğrenildi.

ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER KULLANDI

CHP’den istifasını "Sadece bir siyasi ayrılık değil, bir vicdan ve namus mücadelesi" olarak tanımladığını söyleyen Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kararında, belediye içindeki kirli ilişkiler, çıkar çeteleri ve sistematik saldırıları olduğunu vurguladı.

Aldığı kararın ani değil uzun süreli, vicdani ve sağduyunun sonucu olduğuna işaret eden Yılmaz, Şehitkamil Belediyesi'nin ilk belediye başkanı olan Ahmet Yılmaz'ın, babası olduğunu, onun da bugün sağ olsa aynı kararı almaktan geri kalmayacağını dile getirdi.

"BELEDİYE YÖNETİMİNİ FELÇ ETTİLER"

Yılmaz, gelinen noktada şahsi menfaatlerin, rant peşinde koşanların iftira siyaseti ve ahlak dışı kumpasların belediye yönetimini felç ettiğini söyledi.

Belediye Başkanı Umut Yılmaz, açıklamasında şunları söyledi: "Belediye başkan yardımcım silahlı saldırıya uğradı. Meclis binasında darbetmeye çalıştılar, sosyal medyada itibar suikastı, özel ofisime baskın, evime kadar uzanan tehditler… Bunlar yetmedi mi? Siyaseti mafyalaştıranlarla aynı masaya oturmam. Aileme yönelik tehditlere, bana yapılan baskılara karşı tek bir adım atmadılar. Susarak bu suça ortak oldular.

"AİLEME YAPILAN TEHDİDE GENEL MERKEZ SESSİZ KALDI"

Açıklamasında partisinde bulunan bazı meclis üyelerini "Belediyeyi çıkar düzenine teslim etmeye çalışan kişiler" olarak tanımlayan Belediye Başkanı, CHP’den ayrılığını şöyle açıkladı:

Eğer elimde bir yanlışım varsa, hemen savcılığa verin! Ama bilin ki biz alnı açık, hesabı temiz insanlarız. Susmayacağız, boyun eğmeyeceğiz! Babam olsa ne yapardı? Onun mirası bana koltuk değil, onurdu. Ben de o onuru kirletmemek için bu partiden istifa ediyorum. Şehitkamil halkı benim kırmızı çizgimdir. Hiçbir koltuk onların duasından daha değerli değil."