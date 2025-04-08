Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Dün istifa etti bugün topa tuttu! Umut Yılmaz'dan CHP'ye zehir zemberek sözler: 'Mafyaya teslim olmayacağım'

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, dün CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu. Bugün düzenlediği basın toplantısında partisine sert sözlerle yüklenen Yılmaz, "Bu yaşananlar sadece siyasi rekabet değil, aynı zamanda bir ahlaki ve vicdani çöküştür" dedi. Belediye meclisindeki 'çıkar çetelerinin' hizmeti engellediğini belirterek CHP'li belediye meclis üyeleri tarafından yardımcısının silahla vurulduğunu iddia eden Yılmaz, kendisinin dövdürülmek istendiğini ve ailesinin tehdit edildiğini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 14:27
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 14:27

2024 yılında yapılan yerel seçimlerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaprak dökümü devam ediyor.

pek çok belediye başkanı, yaptıkları sert açıklamalarla görevlerini bırakmıştı. Onlara bir yenisi daha eklendi.

Gaziantep’in Şehitkamil Belediyesi’nin CHP'li Başkanı Avukat Umut Yılmaz, basın açıklaması yaparak partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Yılmaz'ın, CHP'den istifasını e-Devlet üzerinden yaptığı öğrenildi.

ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER KULLANDI

CHP’den istifasını "Sadece bir siyasi ayrılık değil, bir vicdan ve namus mücadelesi" olarak tanımladığını söyleyen Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kararında, belediye içindeki kirli ilişkiler, çıkar çeteleri ve sistematik saldırıları olduğunu vurguladı.

Aldığı kararın ani değil uzun süreli, vicdani ve sağduyunun sonucu olduğuna işaret eden Yılmaz, Şehitkamil Belediyesi'nin ilk belediye başkanı olan Ahmet Yılmaz'ın, babası olduğunu, onun da bugün sağ olsa aynı kararı almaktan geri kalmayacağını dile getirdi.

Dün istifa etti bugün topa tuttu! Umut Yılmaz'dan CHP'ye zehir zemberek sözler: 'Mafyaya teslim olmayacağım'

"BELEDİYE YÖNETİMİNİ FELÇ ETTİLER"

Yılmaz, gelinen noktada şahsi menfaatlerin, rant peşinde koşanların iftira siyaseti ve ahlak dışı kumpasların belediye yönetimini felç ettiğini söyledi.

Belediye Başkanı Umut Yılmaz, açıklamasında şunları söyledi: "Belediye başkan yardımcım silahlı saldırıya uğradı. Meclis binasında darbetmeye çalıştılar, sosyal medyada itibar suikastı, özel ofisime baskın, evime kadar uzanan tehditler… Bunlar yetmedi mi? Siyaseti mafyalaştıranlarla aynı masaya oturmam. Aileme yönelik tehditlere, bana yapılan baskılara karşı tek bir adım atmadılar. Susarak bu suça ortak oldular.

Dün istifa etti bugün topa tuttu! Umut Yılmaz'dan CHP'ye zehir zemberek sözler: 'Mafyaya teslim olmayacağım'

"AİLEME YAPILAN TEHDİDE GENEL MERKEZ SESSİZ KALDI"

Açıklamasında partisinde bulunan bazı meclis üyelerini "Belediyeyi çıkar düzenine teslim etmeye çalışan kişiler" olarak tanımlayan Belediye Başkanı, CHP’den ayrılığını şöyle açıkladı:

Eğer elimde bir yanlışım varsa, hemen savcılığa verin! Ama bilin ki biz alnı açık, hesabı temiz insanlarız. Susmayacağız, boyun eğmeyeceğiz! Babam olsa ne yapardı? Onun mirası bana koltuk değil, onurdu. Ben de o onuru kirletmemek için bu partiden istifa ediyorum. Şehitkamil halkı benim kırmızı çizgimdir. Hiçbir koltuk onların duasından daha değerli değil."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CHP istedi, İYİ Parti reddetti! Can Atalay oturumuna veto geldi
Son dakika | CHP'de dikkat çeken istifa! Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz partisini bıraktı
Aslı Baykal CHP yönetimine ateş püskürdü! İstifaya davet etti
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.