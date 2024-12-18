Beştepe'de gizli toplantı: Hiçbir cihaz alınmadı! 'Kırmızı Kitap' güncelleniyor
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Devletin "gizli anayasası" olarak nitelendirilen ve kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak adlandırılan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi çalışmalarında sona gelind Beştepe'de 'gizli' olarak düzenlenen toplantıya cep telefonlarının yanı sıra katılımcıların akıllı saati bile alınmadı. Kırmızı Kitap'ın güncellenmesi için düzenlenen toplantıda alınan karalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.
Birbirinden önemli toplantılara ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu kez Kırmızı Kitap'ın güncellenmesi için 'gizli' toplantı düzenlendi. Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin güncellenmesine yönelik yapılan 'gizli' toplantı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapıldı.
Katılımcıların cep telefonlarının ve akıllı saatlerinin alınmadığı, güvenlik önlemlerinin üst düzeyde olduğu toplantının ardından kitabın güncellenmesi çalışmalarında sona gelindi. Çalışmaların ardından konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor.
'KURUMLARIN ÇALIŞMALARINA YÖN VERECEK'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Muhtemelen önümüzdeki Milli Güvenlik Kurulunda bu belge tartışılarak resmileşmiş olacak ve kurumlarımızın yapacağı çalışmalara yön vermiş olacak. 2025 yılında yeni Milli Güvenlik Siyaset Belgemizin hayata geçmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
SON GÜNCELLEME EYLÜL 2019'DA YAPILDI
Milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacıyla Milli Güvenlik Kurulu'nun belirlediği görüşler dahilinde iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi son olarak 30 Eylül 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınmıştı.
Toplantı sonrası yapılan açıklamada konuyla ilgili "Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada meydana gelen gelişmelerin milli güvenliğimize yönelik tesirlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi suretiyle hazırlanan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi görüşülmüş ve uygun bulunmuştur." ifadesine yer verilmişti.