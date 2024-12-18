Beştepe'de gizli toplantı: Hiçbir cihaz alınmadı! 'Kırmızı Kitap' güncelleniyor

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı

18 Aralık 2024 11:37 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 12:21

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Devletin "gizli anayasası" olarak nitelendirilen ve kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak adlandırılan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi çalışmalarında sona gelind Beştepe'de 'gizli' olarak düzenlenen toplantıya cep telefonlarının yanı sıra katılımcıların akıllı saati bile alınmadı. Kırmızı Kitap'ın güncellenmesi için düzenlenen toplantıda alınan karalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.