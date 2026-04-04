31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından yapılan İl Genel Meclisi ilk toplantısında AK Parti'nin adayı Ramazan Kurtulmuş başkan seçilerek 2 yıl boyunca görev yapmıştı. Geçtiğimiz gün İl Genel Meclis Toplantı Salonu'ndan 3 yıllık dönem için yeniden seçim yapıldı. AK Parti mevcut başkan Ramazan Kurtulmuş'u, CHP ise İsmail Hakkı Elmas'ı aday gösterdi. CHP 10, AK Parti 8, MHP 2 ve İYİ Parti'nin 2 sandalye sahibi olduğu Bilecik İl Genel Meclisindeki seçimlerde mevcut Başkan Ramazan Kurtulmuş 11, CHP'nin adayı İsmail Hakkı Elmas 9 oy alırken, 2 oy boş çıktı. Bu sonuçlar sonrasında mevcut Başkan Ramazan Kurtulmuş 3 yıllık dönem için yeniden başkan seçildi.

Bilecik İl Genel Meclisi'nde 'fire' krizi: CHP'de seçim şokuna açıklama geldi

HABERİN ÖZETİ Bilecik İl Genel Meclisi'nde 'fire' krizi: CHP'de seçim şokuna açıklama geldi Bilecik İl Genel Meclisi'nde yapılan başkanlık seçiminde mevcut başkan AK Partili Ramazan Kurtulmuş yeniden seçildi, ancak CHP'nin oy oranında parti grubunun kararına uyulmadığına dair bir durum yaşandı. CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, CHP'nin 10 üyesi olmasına rağmen adaylarının 9 oy almasının parti grup kararına uyulmayan bir durum olduğunu belirtti. Özdemir, parti disiplinine aykırı hareket edenler hakkında gerekli incelemenin başlatıldığını ve yaptırımların uygulanacağını söyledi.

CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, yaşananların ardından yaptığı açıklamada, "Bilecik İl Genel Meclisinde gerçekleştirilen başkanlık seçiminin sonuçlarını Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik İl Başkanlığı olarak siyasi sorumluluk ve örgüt disiplini açısından dikkatle değerlendirmekteyiz. İl Genel Meclisinde 10 üyemiz bulunmasına rağmen adayımızın 9 oy almış olması, parti grup kararına uyulmayan bir durumun yaşandığını açıkça ortaya koymuştur. Bu tablo Cumhuriyet Halk Partisi örgütü açısından kabul edilebilir değildir. Parti disiplini, örgüt iradesi ve temsil sorumluluğu bizim için tartışmaya açık değildir. Cumhuriyet Halk Partisi; kişisel hesapların, irade dışı yönelimlerin ya da kapalı kapılar ardında yürütülen hesapların değil, açık, şeffaf ve onurlu siyasetin partisidir. Bu çizginin dışına çıkan kim olursa olsun karşısında örgütümüzün kararlı duruşunu bulacaktır. Söz konusu durumla ilgili gerekli inceleme derhâl başlatılmıştır. Parti disiplinine aykırı hareket eden kişi ya da kişiler tespit edildiğinde, kim olduğuna bakılmaksızın parti içi hukuk çerçevesinde gereken tüm yaptırımlar tereddütsüz uygulanacaktır. Hiç kimsenin Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün emeğini, mücadelesini ve siyasi itibarını zedelemesine izin vermeyeceğiz. Bu mesele bir kişinin değil, örgüt disiplininin meselesidir. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki sorunları görmezden gelen değil, tespit eden, gereğini yapan ve yoluna daha güçlü devam eden bir partidir. Örgütümüz müsterih olsun. Bu durum en kısa sürede açıklığa kavuşturulacak ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal ciddiyetine yakışır şekilde gereken yapılacaktır. Bizler Bilecik halkının bize verdiği sorumluluğun farkındayız ve bu sorumluluğu en güçlü şekilde taşımaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi, kişisel çıkarların değil, örgüt iradesinin ve halkın onurunun partisidir" dedi.