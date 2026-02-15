Menü Kapat
Politika
Boğaziçi'nde 'AK Gençlik' iddiasına tepki! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayanlar kimdi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerle buluşmasındaki görüntülere dair CHP'nin öne sürdüğü iddialar sonrası tartışma başladı. CHP'li vekil Ali Mahir Başarır'ın AK Gençlik üyesi olduğunu öne sürerken AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş yanıt verdi.

Boğaziçi'nde 'AK Gençlik' iddiasına tepki! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayanlar kimdi?
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, 'nde Cumhurbaşkanı ile bir araya gelen öğrencilerin AK Parti Gençlik Kolları üyesi olduğunu iddia eden CHP Grup Başkanvekili 'a, "Girişten salona kadar Boğaziçililer, Cumhurbaşkanımızı bağrına bastı. Siz gerçekleri çarpıtmaya devam edin." ifadeleriyle yanıt verdi.

Boğaziçi'nde 'AK Gençlik' iddiasına tepki! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayanlar kimdi?

BOĞAZİÇİ'NDEKİ ÖĞRENCİLER TARTIŞMASI

İbiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen öğrencilerin fotoğraflarını "AK Gençlik üyeleriyle fotoğraf çektirip, 'Boğaziçi öğrencileri' diye servis etmişler" iddiasıyla sosyal medya hesabından paylaşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a tepki gösterdi.

Boğaziçi'nde 'AK Gençlik' iddiasına tepki! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayanlar kimdi?

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İbiş şunları kaydetti:

"Fotoğrafta görünen diğer kişileri deşifre edemediğinize göre onların Boğaziçili olduğunu anladın herhalde. Mahir olduğun tek konunun ne olduğunu biliyoruz zaten. Girişten salona kadar Boğaziçililer, Cumhurbaşkanımızı bağrına bastı. Siz gerçekleri çarpıtmaya devam edin. Üniversite bahçesinde ayakta durmaktan ibaret, arkaik bir zihniyetin temsilcileri kaybedecek. Boğaziçi Üniversitesi'nin üretken Teknofest kuşağı kazanacak. Liderini, milletini, devletini bilen, değerlerine sahip çıkan gençlik kazanacak."

