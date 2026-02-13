Menü Kapat
Editor
 | Özge Sönmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni"nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 15:17
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 15:29

Cumhurbaşkanı , " Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni"nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni'nde konuşma gerçekleştiriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde yer alıyor.
Tören, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yeni erkek ve kız yurtlarının açılışı için düzenleniyor.
Bilgi Okunma süresi 9 saniyeye düşürüldü.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Gençlerimizin gözlerindeki ışık ve kararlılığı gördükçe güç ve enerji tazeliyoruz. Türkiye Yüzyılı tutkumuzu sizlere baktıkça inanın daha da perçinliyoruz. Rabbi yolunuzu da bahtınızı da açık eylesin diyorum.

Birazdan 210 kişi kapasiteli erkek öğrenci yurdumuz ile 706 kişilik kız öğrenci yurdumuzun resmi açılışını yapacağız. Bu yurtların gençlerimize, üniversitemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 916 öğrencinin barınacağı 2 öğrenci yurdunu bu kadar kısa sürede nihayete erdirmek kolay bir iş değildir.

Bizim için ilim, hakikate giden yolun altın anahtarıdır. Üniversite, bilginin üretim ve işleme merkezidir. Bizim için öğrenci bilgiye talip olduğu için talebedir. Bilim insanlarımız cebirden tıbba, mimariden şiire kadar ilmin ve sanatın her başlığında dünyaya önemli katkılar yaptı. İnsanlığı aydınlatan ışık uzun yıllar doğudan yükseldi.

Geçmişle gelecek arasındaki bağ, aksayan yönleri olsa da bir şekilde sağlandı.

https://www.youtube.com/watch?v=TsB0xYOH0AU

