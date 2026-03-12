Bülent Arınç ile Özgür Özel'den kritik temas! Fatih Atik duyurdu: Gizli görüşmenin perde arkası TGRT Haber'de

Ekrem İmamoğlu davası ve İBB yargılanmalarının olduğu süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'la görüştü. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, kritik görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

GİZLİ TUTULDU

Basına duyurusu yapılmayan ve gizli tutulmak istenen görüşmenin tüm perde arkası TGRT Haber farkıyla bu akşam Taksim Meydanı programında yayınlanacak. Görüşmenin tam 1 saat 15 dakika sürdüğü belirtildi.

KRİTİK GÖRÜŞMEDEKİ KONULAR

Özgür Özel ve Bülent Arınç görüşmesinde İBB yargılama sürecinden Ekrem İmamoğlu davasına kadar birçok konu masaya yatırıldı.

Fatih Atik görüşmede konu başlıklarını şöyle sıraladı:

- İBB yargılamalarının başladığı bir süreçte yapılan görüşmede neler konuşuldu?

- Özgür Özel neyin sitemini etti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hangi mesajı yolladı?

- Mutlak Butlan gündeme geldi mi?

- İmamoğlu’na yakınlığı ile bilinen #CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın neden görüşmeye katılmadı?

- Arınç, daha önce tutuksuz yargılansın dediği İmamoğlu ile ilgili hangi yorumu yaptı?

- Arınç’tan Özel’e dikkat çeken tavsiye ne?

- Özel’in “Partimizin içinde bulunduğu sürece ilişkin…Güneşin altındaki her şeyi konuştuk” dediği konu ne?

https://x.com/atikfatih1/status/2032096092737724555?s=48&t=hL3aecfpCxbnwpdGCxuTLQ