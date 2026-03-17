Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Bursa'da su zammı görüşmelerinde arbede çıktı

Bursa'da suya zam yapılması teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşüldü.Oturumda sert tartışmalar çıkarken AK Parti grubundan tepkiler geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 19:07
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 19:07

ile Oktay Yılmaz arasında, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülen konusu nedeniyle tansiyon yükseldi. Sert tartışmaların yaşandığı oturumda, meclis üyeleri de karşı karşıya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin son oturumunda gündemin en önemli maddesi su tarifelerine yapılması planlanan zam oldu. Görüşmeler sırasında Cumhur İttifakı üyeleri söz alarak, vatandaşın ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğini belirterek zam kararının geri çekilmesini talep etti.

"BUSKİ BATMIŞ" DEDİ AK PARTİ GRUBUNDAN TEPKİ GELDİ

Talepler üzerine söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BUSKİ’nin içinde bulunduğu mali tabloya dikkat çekti. Bozbey, "BUSKİ batmış, paraları çalınmış. BUSKİ’yi batıranlar belli. Bu kurumun sürdürülebilirliği için bazı düzenlemeler yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Bu sözler üzerine AK Parti grubu tepki gösterdi. AK Parti meclis üyeleri, su zammının geri çekilmesi için meclis başkanlığına önerge sundu. Önergenin okunması sırasında salonda sesler yükselirken, karşılıklı sözlü atışmalar yaşandı.

Tartışmaların büyümesi üzerine Başkan Bozbey ile Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz arasında gerilim tırmandı. Bozbey, Yılmaz’a hitaben, "Su faturalarında katı atık bedeline 200 lira isteyen sizlerdiniz" diyerek eleştiride bulundu. Bunun üzerine Oktay Yılmaz, "Şov yapma, konuşmama müsaade et" sözleriyle karşılık verdi.

İki başkan arasında yaşanan sert diyalog, kısa sürede meclis üyelerine de yansıdı. Taraflar arasında karşılıklı bağrışmalar yaşanırken, bazı meclis üyelerinin yerlerinden kalkarak birbirlerinin üzerine yürüdüğü görüldü. Zaman zaman fiziki müdahaleye varan gerginlikte, meclis salonunda arbede yaşandı.

Oturumu yöneten yetkililer, artan tansiyonun düşürülmesi için sık sık uyarılarda bulunurken, tartışmaların kontrol altına alınamaması üzerine oturuma ara verildi. Aranın ardından görüşmelere devam edilip edilmeyeceği konusunda değerlendirme yapılacağı öğrenildi.

ETİKETLER
#su zammı
#mustafa bozbey
#Buskİ
#Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi
#Oktay Yılmaz
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.