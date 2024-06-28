Cem Küçük, Bakan Fahrettin Koca'nın yerine gelecek ismi açıkladı: Bugün görüşme gerçekleştirdim, doğru!

28 Haziran 2024 22:14 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 22:38

Bakan Koca "Yararını bir kez daha gördük" diyerek videoyu paylaştı

Bakan Koca "Yararını bir kez daha gördük" diyerek videoyu paylaştı

Kulislerde 3 bakanın istifa edeceği iddiaları ortaya atılmıştı. AK Parti'den gelen randevu sistemi ve sağlıktaki eleştirilerin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa kararında etkili olduğu öne sürülmüştü.

İddialara göre Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifalarını sundu.

Gazeteci Şamil Tayyar, TGRT Haber’de Medya Kritik programına konuk oldu. Şamil Tayyar, Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, gazeteci Murat İde iddiaları masaya yatırdı. Cem Küçük, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görevden alınacağını söyledi.

YERİNE GELECEK İSİM

Cem Küçük şu ifadeleri kullandı:

Fahrettin beyi aradım ama açmadı, yazıştık. İstifayı yalanlamadı. Türkiye’de olağanüstü bir şey olmazsa ya bugün ya da haftaya bakanlıktan ayrılacak. Yerine Şuayıp Birinci gelecek bakan yardımcısı. Şuayıp bey en güçlü aday. Ömer Bolat ile konuştum böyle bir şey yok dedi. Kendisiyle ilgili haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Şamil Tayyar ise konuyla ilgili şunları ekledi:

Ben isimler üzerinde çok durmak istemem. Haliyle birçoğu arkadaşımız dostumuz. Medya üzerinden konuşucunda yanlış algılanıyor.

Gazeteci Bülent Aydemir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın makamından ayrıldığını söyledi. Aydemir şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 saat önce bütün eşyalarını toplayıp makamından ayrıldı.

Bu iki gün Resmi Gazete'ye dikkat edin. 4 bakan değişikliği yapılabilir."