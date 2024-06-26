Cem Küçük'ten AK Parti değişimine dair çarpıcı açıklama: Teşkilatlar değişmezse ilerleme sağlanmaz

26 Haziran 2024 15:40 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 15:47

31 Mart yerel seçimlerinin ardından neredeyse 3 ay geçti. Seçim akşamı balkon konuşması gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan; 'Milletimizin vermiş olduğu mesajı gayet iyi aldık' ifadelerini kullanmıştı. Yerel seçimlerde AK Parti'nin almış olduğu sonuçlar geçmişe bakıldığında başarısızlık olarak değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti teşkilatlarında bir değişim süreci olacağını ve bu konu için çalıştıklarını da özellikle belirtti. Bu mesajın ilk adımı ise son 7 ilde değişen İl başkanları ile atıldı. Adıyaman, Afyonkarahisar, Erzincan, Gaziantep, Kastamonu, Osmaniye ve Zonguldak'ta İl başkanları değişti.

AK Parti değişim rüzgarının sonuçları git gide merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle büyükşehirlerde İl başkanları ve Genel merkezde teşkilatlardan sorumlu isimlerin değişip değişmeyeceği de kulislerde konuşulmaya devam ediyor.

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük tüm bu süreci ve beklentileri tgrthaber.com özel haberler editörü Emir Yücel ile yaptığı röportajda değerlendi.

İşte Cem Küçük'ün açıklamaları:

"81 İLDE DEĞİŞİM OLMAZSA İLERLEME SAĞLANAMAZ"

Öncelikle şunu söyleyeyim, şimdi Ak Parti’de benim gördüğüm şöyle bir anlayış var. ‘İşte biz bu seçimi emeklilerden ve hayat pahalılığından kaybettik. Eğer hayat pahalılığını giderirsek emeklilerin durumunu düzeltirsek, seçim sonuçları bundan sonra istediğimiz gibi olur.' Bu çok yanlış bir düşünce bence. AK Parti emeklilerin durumunu ve hayat pahalılığını giderse dahi, 81 ilde teşkilatlarını değiştirmezse ve oralarda gezip vakit geçirmezse hiçbir şekilde ilerleme sağlanamaz.

Böyle gidilirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayırarak söylüyorum AK Parti daha da geriye gider. 2018 yılında AK Parti yüzde 40, 2023 yılında yüzde 37 ve son seçimde MHP ile birlikte yüzde 40 oy oranı aldı. MHP'nin oylarını çıkartırsak ortalama yüzde 32 gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Eğer teşkilatlarda değişim olmazsa bir sonraki seçimde AK Parti'nin işi çok daha zor olacaktır.

AK Parti'de İl başkanları atamayla göreve geliyor. Milletvekilleri bağlı oldukları illere gidip o ilin teşkilatlarıyla görüşmüyor. Kimseyi Ankara'ya çağırmadılar. Burada eleştirilecek bir diğer konu ise atamaları kim gerçekleştiriyor? Bu konuda atamaları yapan isimler AK Parti'nin mevcut Genel Başkan Yardımcıları ve teşkilattan sorumlu isimler.

Eğer teşkilatlarda bir sorun varsa, AK Parti'nin teşkilatlarında bir gerileme söz konusu ise, bu makamlara yeni isimlerin mi getirilmesi gerekiyor yoksa önce bu makamlardaki isimlerin mi değişmesi gerekiyor? Aslında AK Parti önce Genel Başkan Yardımcıları ve teşkilatların başındaki isimler hakkında bir değişim yapması lazımdı. Bu değişim yapıldıktan sonra İl ve İlçe başkanları değiştirilmeliydi.

AK Parti'nin emekli işini nasıl eline yüzüne bulaştırdıysa, teşkilat ve İl başkanlarının değişimi konusunda da elini yüzüne bulaştırdığını düşünüyorum.

Şayet insanlarla görüştük deyip ondan sonra kimseyle görüşmeden Ankara'dan atama usulü ile daha önce partide görev yapmış isimleri yeniden göreve getirilecekse, burada bir değişimden söz edilemez.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE DEĞİŞİM OLACAK MI?

Seçim sonuçlarından sonra vatandaşların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de 3 büyükşehirde değişim olup olmayacağı. Bu konu hakkında da görüşlerini belirten Küçük, şu ifadeleri kullandı:

Bu üç şehirde değişim olabilir de olmayabilir de. İstanbul'da İl başkanı Osman Nuri Kabaktepe iyi çalıştı ancak neticede yüzde 39 gibi bir oranda kalındı. Dolayısıyla insanların bir değişim beklemesi normaldir. Ben İstanbul'da da bir değişim olabileceğini düşünüyorum. Ankara’da neredeyse 30 puan gibi büyük bir fark oldu.

Ankara’da zaten bir değişim olması gerekiyor diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Tayyip Bey; '81 ilde değişeceğiz, kibir abideleri ile yürümeyeceğiz ve yol ayrımlarımız olacak' dedi.

Ancak ben henüz bu konuda bir adım görmedim. Ankara İstanbul ve İzmir’de değişim olacağını düşünüyorum fakat 7 ilde yapılan atamalar gibi bir değişim olursa, bu değişimin AK Parti’ye hiçbir şey kazandırmayacağına inanıyorum.