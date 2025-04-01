Cem Küçük, boykot nedeniyle ifadeye çağırılacak isimleri saydı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in girşimi ile başlayan Boykot çağrılarına 'Nefret ve Ayrımcılık ile Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçlarından' soruşturma başlattı. TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında konuşan Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, yarın boykot paylaşımı yapanların ifadeye çağırılacağını iddia ederken o isimleri tek tek saydı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan 'boykot' çağrıları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Nefret ve Ayrımcılık ile Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçlarından soruşturma başlatıldığını bildirildi.
TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında konuşan Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, boykota destek olan sosyal medya kullanıcılarının yarın ifadeye çağırılacağını öne sürdü. Küçük o isimleri tek tek saydı.
"Yarın büyük gün" diyen Küçük, "Milleti ayrıştıranla ifadeye çağırılacak. Boykot çağrısı yapanlar ifadeye çağrılacak. Murat Daltaban, Emre Kınay ve Aybüke Pusat boykot çağrısı üzerine çağırılacak isimler arasında" dedi.