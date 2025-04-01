Cem Küçük, boykot nedeniyle ifadeye çağırılacak isimleri saydı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in girşimi ile başlayan Boykot çağrılarına 'Nefret ve Ayrımcılık ile Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçlarından' soruşturma başlattı. TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında konuşan Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, yarın boykot paylaşımı yapanların ifadeye çağırılacağını iddia ederken o isimleri tek tek saydı.