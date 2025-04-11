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 | Yusuf Özgür Bülbül

Cem Küçük duyurdu: Murat Ongun’un oturduğu evin satış fiyatı 168 milyon TL!

TGRT Haber'deki Medya Kritik programında gazeteciler Şamil Tayyar, Cem Küçük ve Fatih Atik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzluk operasyonunu değerlendirdi. Programda Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un oturduğu evin satış fiyatının 168 milyon TL olduğunu paylaştı…

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KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 23:15
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 23:26

TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında, gazeteci yazarlar Şamil Tayyar, Cem Küçük ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, İBB’deki büyük yolsuzluk operasyonunu yorumladı. Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, bazı akademisyenlerin yılda 2 milyon TL kazandığını ve bu kişilerin İBB tarafından propaganda amaçlı kullanıldığını iddia etti. İmamoğlu'ndan 3 maaş alan gazetecilerin olduğunu da söyleyen Küçük, CHP'nin bu iddialara yanıt vermesi gerektiğini belirtti.

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, “Bir yılda 2 milyon TL alan akademisyenler var. Akademisyenleri kendine bağlayıp ekranda propaganda yaptırıyorsun. İmamoğlu’ndan 3 tane maaş alan gazeteciler var. CHP bu iddialara cevap vermeli” diye konuştu.

https://x.com/tgrthabertv/status/1910785082056401195

“NAYLON FATURA KESİLDİ”

Kayyum atanan 24 şirkette yolsuzluk ve rüşvet tespit edildiğini aktaran Küçük, Nuhoğlu'nun tüm servetini İmamoğlu'nun başkanlığı döneminde edindiğini ve Necati Özkan'ın şirketine el konulduğunu ifade etti. Küçük, 50-60 milyar TL civarında naylon fatura kesildiğini ve Medya A.Ş. ile Kültür A.Ş.'den para çıkışı olmasına rağmen giriş olmadığını iddia etti.

Küçük, “24 şirkete doğrudan kayyum geldi. Gelen kayyumlar yolsuzluk ve rüşvetten. Nuhoğlu bütün servetini İmamoğlu başkanlığında edinmiş. Necati Özkan’ın şirketine el konuldu. Naylon fatura şirketleri de var. 50-60 milyar TL arasında naylon fatura kesilmiş. Medya AŞ ve Kültür AŞ’den para çıkıyor ama para girmiyor.” şeklinde konuştu.

Cem Küçük duyurdu: Murat Ongun’un oturduğu evin satış fiyatı 168 milyon TL!

TAYYAR: MURAT ONGUN’UN EV KİRASINI KONUŞUN MESELA

Gazeteci Şamil Tayyar ise, kamuoyunu aydınlatmak yerine karartma uygulandığını savunarak, Murat Ongun'un ev kirasının konuşulması gerektiğini dile getirdi ve gizli tanıkların varlığına rağmen diğer iddialarla ilgili açıklama yapılmadığını eleştirdi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1910781188190404990

Tayyar, “Asıl çifte standardı kendilerine uyguluyorlar. Araştırmacı olarak kamuoyunu aydınlatmak yerine karartma uyguluyorlar. Murat Ongun’un ev kirasını konuşun mesela. Gizli tanıklarınız var peki diğer iddialarla ilgili iki cümle kurun.” dedi.

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