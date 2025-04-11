Ankara'ya lapa lapa kar yağdı! Nisan ayında şoke eden görüntüler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarısının ardından Ankara'da kar yağışı başladı. Başkentliler güne kar yağışı ile uyandı. Lapa lapa yağan kar tüm kenti beyaza bürüdü.

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini arttırarak devam ediyor. Bahar ayında dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok il için kar yağışı uyarısında bulundu. Yapılan uyarının ardından Ankara'da kar yağışı başladı. Başkentin birçok ilçesi beyaza büründü, okullar tatil edildi.

ÖĞLE SAATLERİNE KADAR ETKİLİ OLACAK

Ankara Valisi Vasip Şahin dün akşam saatlerinde sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kentte yarın beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıklamıştı. Başkentte beklenen kar sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde beyaz bir örtü oluştu. Kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm'ye kadar kar örtüsü bırakması ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 40 ila 60 km/h olması beklenmekte.