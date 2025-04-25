Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Cem Küçük: Kamera bantlanıyorsa gizli bir şey yapılacak demektir!

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, TGRT Haber'deki Medya Kritik programında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ortaya çıkan kamera görüntülerine dair değerlendirmelerde bulundu. Küçük, “Kamera bantlanıyorsa gizli bir şey yapılacak demektir” dedi…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
25.04.2025
saat ikonu 22:54
|
GÜNCELLEME:
25.04.2025
saat ikonu 23:16

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması sürerken, Ekrem İmamoğlu'nun ekibinde yer aldığı öne sürülen kişinin, İstanbul'daki Adnan Çebi'ye ait otelde yapılacak kritik görüşme öncesi bavulla giriş yaptığına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çıkan görüntülerle ilgili konuşan Cem Küçük, güvenlik kameralarının bantlanmasına tepki göstererek, bu durumun gizli bir faaliyetin işareti olduğunu belirtti.

Küçük, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması devam ederken, İmamoğlu'nun ekibinde yer aldığı öne sürülen bir kişinin, İstanbul'daki Adnan Çebi'ye ait otelde gerçekleşecek önemli bir görüşme öncesinde valizlerle otele giriş yaptığına dair güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıktığını hatırlattı.

Cem Küçük: Kamera bantlanıyorsa gizli bir şey yapılacak demektir!

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, otel kameralarının kapatılmasının yasa dışı olduğunu vurgulayarak, yalnızca devlet büyüklerinin sinyal kesici kullanabileceği yönündeki bilginin aksine, sinyal kesici kullanmanın da suç teşkil ettiğini ifade etti. Bu tür hassas görüşmelerde cep telefonlarının içeri alınmaması gerektiği görüşünü dile getiren Küçük, Antalya'da benzer bir olay yaşandığını, İmamoğlu'nun korumalarının bir otelde kameraları kapatmak istediğini ancak otel yönetiminin buna izin vermediğini söyledi.

“HERHANGİ BİR OTELİN KAMERASINI KAPATMAK SUÇ”

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, “Sadece devlet büyükleri sinyal kesici kullanabilir’ deniyor. Sinyal kesici kullanmak suç. Bunlar, ortam dinlemesini kesiyor. Zaten böyle ortamlarda benim görüşüm içeriye telefonları almadan girilir. Antalya’da bir otelde İmamoğlu’nun korumaları kameraları kapatmak istemişler, otel yönetimi buna izin vermemiş.” diye konuştu.

Cem Küçük: Kamera bantlanıyorsa gizli bir şey yapılacak demektir!

“KAMERA BANTLANIYORSA GİZLİ BİR ŞEY YAPILACAK DEMEKTİR”

Kamera kayıtlarının engellenmesi konusuna da değinen Cem Küçük, hiçbir güvenlik prosedüründe kamera bantlamanın yeri olmadığını, devlet büyüklerinin ziyareti söz konusu olsa dahi böyle bir uygulamanın kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Otellerin kamuya açık alanlar olduğunu hatırlatan Küçük, “kamera bantlanıyorsa mutlaka gizli bir iş yapıldığını” iddia etti. Küçük, “Hiçbir kamera bantlanmaz. Böyle bir güvenlik prosedürü yok. Devlet büyükleri gelecek bile olsa böyle bir şey yapılamaz. Otel kamuya açık bir yerdir. Kamera bantlanıyorsa gizli bir şey yapılacak demektir. Polis garson olarak içeri girmek istiyor ama otel bu duruma izin vermiyor iddiası var. Benim bildiğim otele kimse alınmıyor. 2 bavulla giriliyor, 2 bavulla çıkılıyor. Bavullardan biri Ekrem İmamoğlu’nun arabasına gidiyor diğeri nereye gidiyor bilemiyoruz.” diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu'nun kamera kapatma görüntülerinde yeni gelişme: İBB onlarca sinyal kesici mi aldı?
AFAD deprem toplantısına İBB davet edilmedi iddiası! İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi
ETİKETLER
#otel
#ekrem imamoğlu
#istanbul büyükşehir belediyesi
#cem küçük
#Yolsuzluk Soruşturması
#Terör Soruşturması
#Adnan Çebi
#Gizli Görüşme
#Güvenlik Görüntüleri
#Sinyal Kesici
#Kamera Bantlanma
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.