Cem Küçük: Kamera bantlanıyorsa gizli bir şey yapılacak demektir!

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması sürerken, Ekrem İmamoğlu'nun ekibinde yer aldığı öne sürülen kişinin, İstanbul'daki Adnan Çebi'ye ait otelde yapılacak kritik görüşme öncesi bavulla giriş yaptığına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çıkan görüntülerle ilgili konuşan Cem Küçük, güvenlik kameralarının bantlanmasına tepki göstererek, bu durumun gizli bir faaliyetin işareti olduğunu belirtti.

Küçük, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması devam ederken, İmamoğlu'nun ekibinde yer aldığı öne sürülen bir kişinin, İstanbul'daki Adnan Çebi'ye ait otelde gerçekleşecek önemli bir görüşme öncesinde valizlerle otele giriş yaptığına dair güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıktığını hatırlattı.

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, otel kameralarının kapatılmasının yasa dışı olduğunu vurgulayarak, yalnızca devlet büyüklerinin sinyal kesici kullanabileceği yönündeki bilginin aksine, sinyal kesici kullanmanın da suç teşkil ettiğini ifade etti. Bu tür hassas görüşmelerde cep telefonlarının içeri alınmaması gerektiği görüşünü dile getiren Küçük, Antalya'da benzer bir olay yaşandığını, İmamoğlu'nun korumalarının bir otelde kameraları kapatmak istediğini ancak otel yönetiminin buna izin vermediğini söyledi.

“HERHANGİ BİR OTELİN KAMERASINI KAPATMAK SUÇ”

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, “Sadece devlet büyükleri sinyal kesici kullanabilir’ deniyor. Sinyal kesici kullanmak suç. Bunlar, ortam dinlemesini kesiyor. Zaten böyle ortamlarda benim görüşüm içeriye telefonları almadan girilir. Antalya’da bir otelde İmamoğlu’nun korumaları kameraları kapatmak istemişler, otel yönetimi buna izin vermemiş.” diye konuştu.

“KAMERA BANTLANIYORSA GİZLİ BİR ŞEY YAPILACAK DEMEKTİR”

Kamera kayıtlarının engellenmesi konusuna da değinen Cem Küçük, hiçbir güvenlik prosedüründe kamera bantlamanın yeri olmadığını, devlet büyüklerinin ziyareti söz konusu olsa dahi böyle bir uygulamanın kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Otellerin kamuya açık alanlar olduğunu hatırlatan Küçük, “kamera bantlanıyorsa mutlaka gizli bir iş yapıldığını” iddia etti. Küçük, “Hiçbir kamera bantlanmaz. Böyle bir güvenlik prosedürü yok. Devlet büyükleri gelecek bile olsa böyle bir şey yapılamaz. Otel kamuya açık bir yerdir. Kamera bantlanıyorsa gizli bir şey yapılacak demektir. Polis garson olarak içeri girmek istiyor ama otel bu duruma izin vermiyor iddiası var. Benim bildiğim otele kimse alınmıyor. 2 bavulla giriliyor, 2 bavulla çıkılıyor. Bavullardan biri Ekrem İmamoğlu’nun arabasına gidiyor diğeri nereye gidiyor bilemiyoruz.” diye konuştu.