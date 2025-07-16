Cem Küçük: Suriye'ye askeri müdahale kaçınılmaz hale geldi

TGRT Haber'de yayımlanan "Gündem Özel" programına konuk olan Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, Suriye'deki son gelişmeler ve bölgesel dinamiklere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Küçük, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik bir askeri müdahalesinin artık kaçınılmaz bir hal aldığını savunarak, bölgedeki gerilimin arkasında İsrail'in olduğunu iddia etti.

“YPG SİLAH BIRAKIRSA İSRAİL SIKINTIYA DÜŞECEK”

Küçük, İsrail'in Suriye'deki Dürzi azınlığı kışkırttığını ve bu durumu bir bahane olarak kullanarak YPG'nin devlet kurmasını hedeflediğini ifade etti. İsrail'in Dürzilere "Siz özyönetim ilan edin, biz arkanızdayız" mesajı vererek bölgede yeni bir yapı oluşturmaya çalıştığını belirten Küçük, PKK ve YPG'nin silah bırakması durumunda en çok İsrail'in sıkıntıya düşeceğini dile getirdi.

“ASKERİ MÜDAHALE KAÇINILMAZ”

Küçük, “Dürziler belirli azınlık bir grup. İsrail onları kışkırttı. Bahane ederek YPG devlet kursun istiyorlar. “Dürzilere siz öz yönetim ilan edin biz sizi koruruz” diyorlar. PKK silah bırakıp, YPG’de silah bırakırsa İsrail’in sıkıntıya düşeceği konuşuluyor. Türkiye’nin Suriye’ye bir askeri müdahale yapması artık kaçınılmaz. Yapar yapmaz bilmiyorum ama İsrail durmuyor. Hiçbir olay yokken karıştırdı” diye konuştu.

https://x.com/tgrthabertv/status/1945562234232737806

“ÖNCE İSRAİL’E BAKACAKSIN”

Konuşmasında ABD'nin bölgedeki rolüne de değinen Cem Küçük, "7 Haziran'dan sonra ABD, Netanyahu'ya 45 milyar dolar vermeseydi, bu katliamlar olur muydu?" sorusunu yönelterek, ABD'nin finansal desteği ile bölgede yaşananlara dikkat çekti. Küçük, “ABD, Netanyahu’ya 45 milyar dolar vermeseydi, bu katliamlar olur muydu? Orta Doğu’da bir yerde sıkıntı varsa önce İsrail’e bakacaksın” değerlendirmesini yaptı.