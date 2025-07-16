Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Cem Küçük: Suriye'ye askeri müdahale kaçınılmaz hale geldi

TGRT Haber'e konuşan Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik bir askeri müdahalesinin artık 'kaçınılmaz' olduğunu söyledi ve bu durumun arkasındaki güç olarak İsrail'i işaret etti. Küçük, İsrail'in Dürzi azınlığı kışkırtarak YPG'ye bir devlet kurdurmayı amaçladığına vurgu yaptı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 23:06
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 23:14

'de yayımlanan "Gündem Özel" programına konuk olan Gazetesi Yazarı , 'deki son gelişmeler ve bölgesel dinamiklere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Küçük, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik bir askeri müdahalesinin artık kaçınılmaz bir hal aldığını savunarak, bölgedeki gerilimin arkasında 'in olduğunu iddia etti.

“YPG SİLAH BIRAKIRSA İSRAİL SIKINTIYA DÜŞECEK”

Küçük, İsrail'in Suriye'deki Dürzi azınlığı kışkırttığını ve bu durumu bir bahane olarak kullanarak 'nin devlet kurmasını hedeflediğini ifade etti. İsrail'in Dürzilere "Siz özyönetim ilan edin, biz arkanızdayız" mesajı vererek bölgede yeni bir yapı oluşturmaya çalıştığını belirten Küçük, ve YPG'nin silah bırakması durumunda en çok İsrail'in sıkıntıya düşeceğini dile getirdi.

Cem Küçük: Suriye'ye askeri müdahale kaçınılmaz hale geldi

“ASKERİ MÜDAHALE KAÇINILMAZ”

Küçük, “Dürziler belirli azınlık bir grup. İsrail onları kışkırttı. Bahane ederek YPG devlet kursun istiyorlar. “Dürzilere siz öz yönetim ilan edin biz sizi koruruz” diyorlar. PKK silah bırakıp, YPG’de silah bırakırsa İsrail’in sıkıntıya düşeceği konuşuluyor. Türkiye’nin Suriye’ye bir askeri müdahale yapması artık kaçınılmaz. Yapar yapmaz bilmiyorum ama İsrail durmuyor. Hiçbir olay yokken karıştırdı” diye konuştu.

https://x.com/tgrthabertv/status/1945562234232737806

“ÖNCE İSRAİL’E BAKACAKSIN”

Konuşmasında ABD'nin bölgedeki rolüne de değinen Cem Küçük, "7 Haziran'dan sonra ABD, Netanyahu'ya 45 milyar dolar vermeseydi, bu katliamlar olur muydu?" sorusunu yönelterek, ABD'nin finansal desteği ile bölgede yaşananlara dikkat çekti. Küçük, “ABD, Netanyahu’ya 45 milyar dolar vermeseydi, bu katliamlar olur muydu? Orta Doğu’da bir yerde sıkıntı varsa önce İsrail’e bakacaksın” değerlendirmesini yaptı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Netanyahu hükümetinde deprem: Şas Partisi koalisyondan çekildi!
ETİKETLER
#türkiye
#tgrt haber
#İsrail
#suriye
#ypg
#cem küçük
#Pkk
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.