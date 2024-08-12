Cem Küçük'ten AK Partililere sitem! Cüneyt Özdemir ve Fatih Altaylı'yı örnek gösterdi: Size az bile yapıyorlar

12 Ağustos 2024 11:21 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 12:28

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, bugün kaleme aldığı "Fatih Altaylı, Cüneyt Özdemir size az bile yapıyor!" başlıklı köşe yazısında AK Partili bazı isimlere veryansın etti.

"BUNLAR YÜZÜNDEN MEDYAYA GİRDİM"

Bazı önemli mevkilerdeki AK Partililerde aşağılık kompleksinin hiç bitmediğini söyleyerek yazısına başlayan Cem Küçük, "2012 yılından bu yana gazetelerde köşe yazıyorum. 2017 haziranından bu yana Türkiye gazetesindeyim. Aşağılık kompleksine sahip bazı Müslümanları da hep eleştirdim köşemde. Hatta medyaya girme sebebim tartışma programlarında muhafazakârların ezik görüntüleriydi" dedi.

"EZİKLİK VE AŞAĞILIK KOMPLEKSİNİ AŞAMIYORLAR"

Aradan uzun zaman geçmesine rağmen bir şeylerin değişmediğine dikkat çeken Cem Küçük, "Carlito’nun Yolu filminde Al Pacino’nun oynadığı Carlito Brigante’nin sevgilisine, 'Ben buyum. Doğru ya da yanlış. Bunu değiştiremem' demesi gibi bizdekilerden bazıları da asla değişmiyor. Korkaklık, siniklik, eziklik ve aşağılık komplesini aşamıyorlar" ifadelerini kullandı.

"GEZİ'DE 17-25 ARALIK'TA KAVGA ETTİKLERİMİZ BAŞ TACI EDİLDİ"

Partideki bazı isimlerde 'beni sevsinler' hastalığı olduğunu belirten Küçük, konuya ilişkin birçok yazı yazdığını ancak bir şeylerin değişmeyeceğine adı gibi emin olduğunu dile getirdi. Bu konuda haklı çıktığını kaydeden Küçük, "Gezi eylemlerinde, 17-25 Aralık’ta ve daha onlarca olayda kavga ettiğimiz adamlar daha sonra baş tacı edildiler. Gazete köşelerinde yayın yönetmeni, yazar yapıldılar. Ekranlarda başköşeyi onlar aldı. Bu işler yapılırken de 'AK Parti’nin bir bildiği vardır' denildi. Hâlbuki bilinen bir şey yoktu. Aşağılık kompleksi genlerinden atılamıyordu" dedi.

"CÜNEYT ÖZDEMİR EZİK AK PARTİLİLERLE KÖPRÜYÜ ATTI"

Sosyal medya platformu Instagram ve oyun platformu Roblox'a getirilen erişim yasağına AK Parti ile arası iyi olan gazeteci Cüneyt Özdemir'in beklenmedik ve sert eleştiriler getirdiğini söyleyen Cem Küçük, Özdemir'in daha yumuşak eleştirilerle geçiştirebileceğini ancak böylesinin daha iyi olduğunu, çünkü artık programına çıkmak için sıraya giren 'ezik AK Partililerle' köprüyü attığını savundu.

"HADDİNİ AŞTI AMA GIK ÇIKARMADILAR"

Cüneyt Özdemir'in abartılı yorumlarda bulunup haddini aştığını düşünen Cem Küçük, "Ama az bile yaptı. Çünkü karşısında eziklerin olduğunu biliyor. Ağızlarını açamayacak adamların olduğunun farkında. Nitekim Cüneyt’in eleştirilerine AK Parti’den gık çıkmadı. Tek kelime etmediler" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2012 yılında iftarda Myanmar gezisine Ahmet Davutoğlu'nu eleştiren Cüneyt Özdemir'e verdiği tepkiyi hatırlatan Cem Küçük, Erdoğan'ın "Ben buradan o medya patronuna yazıklar olsun diyorum; o adamları köşe yazarı olarak nasıl tutuyorsunuz? Bu tür hedefi aşkı heyecanı olmayan insanlara eline kalem vermişsin köşe teslim etmişsin. Bu milletin dertleriyle dertlenen kalemler değildir bunlar" şeklindeki açıklamalarının ardından Özdemir'in ABD'ye taşındığını ve bir süre ekrandan uzak kalıp siyaset yazamadığını anımsattı.

"SONRA YİNE SİSTEME GİRDİ"

Cem Küçük, Cüneyt Özdemir'in AK Parti'nin tek başına iktidar olamadığı 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra kullandığı "Saraylarınız başınıza yıkılıyor" ifadesine rağmen daha sonra yeniden sisteme girmesini ise bazı AK Partililerdeki aşağılık kompleksine bağladı.

"SİZE AZ BİLE YAPIYOR"

Özdemir'in şimdilerde dümeni Ekrem İmamoğlu'na kırdığı görüşünde bulunan Küçük, "Önemli bir diplomat ve akademisyen olan Talip Küçükcan’a ağzına geleni söyledi ama AK Parti’den çıt çıkmadı. Cüneyt sizlere az bile yapıyor!.." dedi.

"BENİ ERDOĞAN'A AK PARTİLİLER ŞİKAYET ETTİ"

2013-2017 arasında FETÖ, Aydın Doğan ve PKK ile mücadele ederken yaptığı sert eleştiri ve yorumlar nedeniyle kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Sizin adınıza konuşuyor' diyerek şikayet edenlerin bazı AK Partili vekiller ve Erdoğan'ın danışmanları olduğunu vurgulayan Cem Küçük, "O isimler manşetlerle çarpışarak iktidara gelmiş Erdoğan düşmanlarına bir kez bile ağızlarını açmadılar" ifadesini kullandı.

"FATİH ALTAYLI HER GÜN MÜSLÜMANLARA HAKARET EDİYOR"

Gazeteci Fatih Altaylı'ya da eleştirilerde bulunan Cem Küçük, ruh ve sinir hastalıklarında tedavi edilmesi gerektiğini söylediği Altaylı'nın ana akım medyadan kovulunca delirme çıtasını en yükseğe çektiğini söyledi. Altaylı'nın her gün AK Parti'ye, İslam'a ve Müslümanlara olarak hakaret ettiğini öne süren Küçük, buna rağmen tepki göstermeyen AK Partililere de "Ağızlarını bile açamıyorlar. Fatih Altaylı bunlara az bile yapıyor" diyerek sitem etti.

"YOLA ÇIKTIKLARINI YOLDA BULDUKLARINIZA DEĞİŞİRSENİZ MÜSTAHAK"

Olaylar patlak verdiğinde AK Parti'yi savunanlardan ses çıkmadığını belirten Cem Küçük, "Herkes partideki bazı isimler bunu hak ediyor diyor. Kendi adamlarını koruyamayan, değer vermeyen, aşağılık kompleksine sahip isimlere niye destek versinler ki? Yola çıktıklarınızı yolda bulduklarınıza değişirseniz bunlar size müstahak!.. Ben ve benim gibiler ülkeyi sevdiğimiz, muhalefetin ne olduğunu bildiğimiz, geçmişte yaşananların farkında olduğumuz için hükûmete destek veriyoruz" dedi.

Cem Küçük yazısını şu sözlerle sonlandırdı:

"Ha, hükûmet yarın bir gün kendilerine küfür ve hakaret eden isimlerle gene barışır. Onları zengin etmeye devam eder. Neme lazım. Kurtuluş Tayiz’in enfes Twitter mesajını şuraya bırakayım:

'Manşetlerle çarpışa çarpışa bugünlere gelen Erdoğan’ın bakanları, elçileri, kamu şirketlerinde görev alan üst düzey yöneticileri bugün sosyal medyada köşebaşını tutan, etrafı haraca kesen, çıkarcı, ahlaksız, terbiyesiz beyaz trollere yaltaklanma yarışına girmiş hâldeler. Şu hâle bakın ki manşetlerle çarpışanlar bugün iki Tweete, bir posta teslim olmuş durumda. Korkaklık, zayıflık, yaranmacılık başını almış gidiyor. Yazık, yazık, yazık!..'

Cüneytler, Fatihler, İsmailler size az bile yapıyor!.."