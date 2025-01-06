Cemal Enginyurt'un ardından DP'li Salih Uzun da gönlündeki partiyi açıkladı! 

06 Ocak 2025 18:40 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 18:44

Demokrat Parti'nin kavgalı kongresi sonrası partisinden ayrılan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt CHP'de siyaset yapmak istediğini ifade etti. Engiyurt ile birlikte partisinden istifa eden İzmir Milletvekili Salih Uzun da yakın olduğu partiyi açıkladı.

Bağımsız İstanbul Milletvekili olarak çalışmalarını sürdüren Cemal Enginyurt, geçtiğimiz aylarda Demokrat Parti​'nin olaylı kongresi sonrası İzmir​ Milletvekili Salih Uzun ile birlikte partisinden istifa etti.

Demokrat Parti​'den ayrılan iki vekilin hangi partiye geçeceği merak konusu olurken İstanbul​ Milletvekili Cemal Enginyurt​, gönlünde yatan partinin Cumhuriyet Halk Partisi​ (CHP) olduğunu duyurdu. Enginyurt, "Bir gün siyaset yapmayı düşünüyorsam CHP'de yaparım" dedi.

ENGİNYURT'UN ARDINDAN SALİH UZUN DA PARTİSİNİ AÇIKLADI!

Ege'deSonSöz'e konuşan Bağımsız İzmir​ Milletvekili Salih Uzun, "İktidar partisi dışında pek çok partiden teklif aldığım doğrudur" diyerek gönlündeki partiyi açıkladı.

"BİR PARTİYE GEÇECEKSEM EĞER..."

Uzun, "Demokrat Parti’den istifa ettim ancak pozisyonumda yeni bir durum yok, halen bağımsızım. Cemal Enginyurt’un da dediği gibi, bir partiye geçeceksek eğer, o partinin kesinlikle muhalefet partisi olacaktır ve gitmemiz gereken parti, listelerinden seçildiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi olur. Ben de aynı kanaatteyim.

Salih Uzun olarak, Cemal Bey’in söylediklerinin altına imzamı atarım. Cemal Bey ile Demokrat Parti’den ayrıldığımızda bir süre Bağımsız kalalım demiştim. Bir süre daha bağımsız kaldıktan sonra bir tercihte bulunmamız gerekirse, o tercihi yaparız. Ne kadar Bağımsız kalacağımızı biz de bilmiyoruz" dedi.