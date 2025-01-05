Cemal Enginyurt'un gönlünde yatan parti belli oldu! Canlı yayında kendisi açıkladı

05 Ocak 2025 17:58 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 18:03

Demokrat Parti'nin kavgalı kongresi sonrası partisinden ayrılan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt gönlünde yatan partiyi açıkladı. İzmir Milletvekili Salih Uzun ile beraber partisinden istifa eden Enginyurt, "Etik olan da budur" diyerek katılacağı partiyi duyurdu.

Süleyman Soylu'dan Cemal Enginyurt'a çok sert cevap! "Adam mı?"

Süleyman Soylu'dan Cemal Enginyurt'a çok sert cevap! "Adam mı?"

Son dakika | Demokrat Parti'de deprem! Cemal Enginyurt ve Salih Uzun istifa etti

Son dakika | Demokrat Parti'de deprem! Cemal Enginyurt ve Salih Uzun istifa etti

Bağımsız İstanbul Milletvekili olarak çalışmalarını sürdüren Cemal Enginyurt, geçtiğimiz aylarda Demokrat Parti​'nin olaylı kongresi sonrası İzmir​ Milletvekili Salih Uzun ile birlikte partisinden istifa etti.

Demokrat Parti'den ayrılan iki vekilin hangi partiye geçeceği merak konusu olurken İstanbul​ Milletvekili Cemal Enginyurt​'tan konu hakkında dikkat çeken bir açıklama geldi.

CEMAL ENGİNYURT GÖNLÜNDE YATAN PARTİYİ AÇIKLADI!

SZC TV canlı yayınında konuşan Enginyurt DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nden teklif aldıklarını ifade ederken "Bizim bu davete katılma durumumuz yok" diyerek CHP'ye açık kapı bıraktı.

"SİYASET YAPMAYI DÜŞÜNÜYORSAM..."

"Nihayetinde bir partide olacağız" diyen Enginyurt, "Eğer siyaset yapacaksam Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni bizi seçmiş, değer vermiş. Bir gün siyaset yapmayı düşünüyorsam Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaparım. Etik olan da budur" diye konuştu.