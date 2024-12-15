Süleyman Soylu'dan Cemal Enginyurt'a çok sert cevap! "Adam mı?"

15 Aralık 2024 11:27 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 11:34

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik eleştirilerine Soylu'dan çok ağır cevaplar geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi​'ndeki (TBMM) bütçe görüşmeleri, bir kez daha gergin anlara sahne oldu. Görüşmeler sırasında, İstanbul​ Milletvekili Cemal Enginyurt​'un eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu​'ya, bakanlık yaptığı döneme yönelik eleştirileri ortamın elektriklenmesine neden oldu.

Enginyurt, mevcut İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya​'nın konuşmasına atfen, "Gerçekten çok güzel bir konuşmaydı! Bu kabine döneminde öyle güzel işler yapılmış ki, bir önceki kabine döneminde CHP’nin yaptığı bütün usulsüzlüklerin hepsini halletmişsiniz!" dedi.

Ancak Süleyman Soylu dönemini yerden yere vuran Enginyurt, "Ne kadar kokainci, eroinci, çete, mafya, coinci varsa, hepsiyle birlikte olmuştu zaten" ifadelerini kullandı.

Terörle mücadeleye ilişkin rakamlar üzerinden Soylu'yu hedef alan Enginyurt'un sözlerine yanıt gecikmedi. Sonrasında söz alan Süleyman Soylu, Enginyurt'a yönelik ağır ifadeler kullandı.

İşte Soylu'nun Enrginyurt'a yönelik ifadeleri:

"İFTİRA, ÇARPITMA..."

"Malum kişinin şahsımla ilgili söylediği iftiralar hukukun ve siyasetin konusudur. Ancak Gazi Meclisimizde bütçedeki açıklamayı çarpıtarak dağdaki PKK’lı terörist sayısının 2023 Mayıs’ta 77 olmadığı iftirasına cevap vermek; devletimizin ve kahramanlarınızın fedakarlıklarla yaptığı terörle mücadeleye saygımızın zorunluluğudur.

"TERÖRİST SAYISI" AÇIKLAMASI

O gün 77 olan yurt içindeki (dağdaki terörist sayısı) bugün yarısıdır. Bu sayılar Genelkurmay, MİT, Jandarma ve Emniyet tarafından yılda iki kez yapılan tespitler sonucu belli olur. Oysa bütçede belirtilen rakam ise tüm terör örgütleri ile mücadelede şehir ve kırsalda gözaltına alınan, tutuklanan, ölü olarak ele geçirilen ve teslim olup etkisiz hale getirilenlerin toplam sayısıdır (1381).

SÖYLEDİKLERİNİN HİÇBİR KIYMETİ YOK

Kahramanlarımızın fedakarlıklarını, devlet ve millet karşıtlarıyla sabah akşam çığırtkanlık yapanlara, kumar masalarına, borsa spekülatörlerine ve iş takipçilerine meze yaptırmayız. Geçmiş zamanda benim için yaptığı methü senanında zerre kıymeti olmadığı gibi bugün söylediklerinin de hiçbir kıymeti yoktur.

"ELERİNDEN GELENİ ARDLARINA KOYMASINLAR"

Lafa bakarız laf mı diye, söyleyene söyletene bakarız adam mı diye. Hayatlarında hiçbir başarıları olmayanlar ancak çamur siyasetlerinde debelenirler. Ellerinden geleni ardlarına koymasınlar.