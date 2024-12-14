TBMM'de Tansiyon yükseldi! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında itiş kakış yaşandı

14 Aralık 2024 10:14 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 10:15

TBMM'de bakanlıkların bütçe görüşmeleri devam ederken tansiyon ara sıra yükseliyor. CHP'li ve AK Partili milletvekilleri arasında itiş kakış yaşandı.

TBMM​ Genel Kurulu'nda; Milli Savunma Bakanlığı​, Gençlik ve Spor Bakanlığı​ ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçeleri onaylandı. Görüşmeler sırasında AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi.

Gerilimin fitilini ateşleyen ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın bütçe sunumu sırasında AK Parti sıralarından gelen alkışlı destek oldu.

SALONU TERK ETTİLER

Bakan Bak, milletvekillerinin sorularını cevaplamaya başladığında, CHP milletvekilleri tepki olarak sırtlarını dönerek protesto etti. Bu tepki üzerine CHP ve Saadet Partisi milletvekilleri Genel Kurul​ salonunu terk etti.

"BOŞU BOŞUNA LAF ATMAYA GEREK YOK"

Sunum sonrasında salona dönen muhalefet milletvekilleri ile iktidar milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Bakan Bak, konuşması sırasında yaşanan tartışmalara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Enerji ve tempo yüksek olunca alışamıyorsunuz. Laf atmak bir ritüeldir, laf atmak sanattır. Biz de orada, o koltuklarda bulunduk. Soru sormasını, laf atmasını bileceksin. Eğer atamıyorsan kürsüden cevabını alırsın. Biz burada yıllarca çalıştık, biliyoruz bunu. 'Ben soru sormayacağım.' Sen bilirsin, ister sor ister sorma. Biz işimizi yaparız. Millete hizmet etmeye devam ederiz. Siz, 'İşinize bakın.' diyorsanız, yaparım işimi. Boşu boşuna laf atmaya gerek yok."