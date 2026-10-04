Cemil Tugay AK Parti’ye mi geçiyor? Gözler 7 Ekim’e çevrildi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 30 Eylül'de Beştepe'de görüşen Tugay'ın ardından Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyeliğinden ayrılması da oldukça dikkat çekti.

Tugay, Erdoğan ile görüşmesinden önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya gelerek İzmir'in ulaşım projelerini görüşmüştü. Erdoğan'la basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından ise İzmir'in gündemindeki konular ve kentin geleceğine yönelik projeler hakkında bilgi verdiğini açıklamıştı.

TELEFONUNU KAPATTIĞI İDDİASI

Sözcü'de yer alan habere göre Tugay, Erdoğan görüşmesinin ardından tüm programlarını askıya aldı ve cep telefonunu kapattı. İddiaya göre Tugay, danışmanlarına kendisine ulaşmak isteyenlere "Başkan yurt dışında" denilmesi talimatını verdi.

GÖZLER 7 EKİM'DE

Tugay'ın 7 Ekim'de düzenlenecek AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda Erdoğan'ın takacağı rozetle AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü. Ayrıca İzmir'den iki ilçe belediyesinin daha aynı toplantıda AK Parti'ye katılacağı iddia edildi. Söz konusu iddialar henüz resmi olarak doğrulanmadı.