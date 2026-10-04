Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 11:22

Cemil Tugay AK Parti’ye mi geçiyor? Gözler 7 Ekim’e çevrildi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar yeniden gündemde... Tugay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından programlarını askıya aldığı ve telefonunu kapattığı öne sürüldü. Gözler şimdi 7 Ekim'deki AK Parti Grup Toplantısı'na çevrildi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Cemil Tugay AK Parti’ye mi geçiyor? Gözler 7 Ekim’e çevrildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 11:22

Büyükşehir Belediye Başkanı 'ın 'ye geçeceği yönündeki iddialar yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı ile 30 Eylül'de Beştepe'de görüşen Tugay'ın ardından Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyeliğinden ayrılması da oldukça dikkat çekti.

Cemil Tugay AK Parti’ye mi geçiyor? Gözler 7 Ekim’e çevrildi

Tugay, Erdoğan ile görüşmesinden önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile bir araya gelerek İzmir'in ulaşım projelerini görüşmüştü. Erdoğan'la basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından ise İzmir'in gündemindeki konular ve kentin geleceğine yönelik projeler hakkında bilgi verdiğini açıklamıştı.

Cemil Tugay AK Parti’ye mi geçiyor? Gözler 7 Ekim’e çevrildi

TELEFONUNU KAPATTIĞI İDDİASI

Sözcü'de yer alan habere göre Tugay, Erdoğan görüşmesinin ardından tüm programlarını askıya aldı ve cep telefonunu kapattı. İddiaya göre Tugay, danışmanlarına kendisine ulaşmak isteyenlere "Başkan yurt dışında" denilmesi talimatını verdi.

Cemil Tugay AK Parti’ye mi geçiyor? Gözler 7 Ekim’e çevrildi

GÖZLER 7 EKİM'DE

Tugay'ın 7 Ekim'de düzenlenecek AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda Erdoğan'ın takacağı rozetle AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü. Ayrıca İzmir'den iki ilçe belediyesinin daha aynı toplantıda AK Parti'ye katılacağı iddia edildi. Söz konusu iddialar henüz resmi olarak doğrulanmadı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CHP Sözcüsü Müslim Sarı 'Herkes öz eleştirisini yapsın' diyerek uyardı: Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçebilir
Mansur Yavaş CHP'den istifa getiren süreci ilk kez anlatıp 'AK Parti'ye geçecek mi' sorusunu cevapladı
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#izmir
#AK Parti
#Recep Tayyip Erdoğan
#abdulkadir uraloğlu
#Cemil Tugay
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.