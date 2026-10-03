Mansur Yavaş CHP'den istifa getiren süreci ilk kez anlatıp 'AK Parti'ye geçecek mi' sorusunu cevapladı

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İstanbul
CHP'den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisini CHP'den ayrılmaya götüren sürecin detaylarını ilk kez anlattı.
Yavaş, Nefes'ten Aytunç Erkin'e yaptığı açıklamalarda istifa kararını çok daha önce aldığı bilgisini paylaştı.
9 Eylül'de CHP'nin kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katılmayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edilen Yavaş, görüşmeyle ilgili şu ifadelerin yer aldığı bir açıklama yapmıştı:
"Bugün ihtiyacımız olan şey yeni cepheler açmak değildir. Bugün ihtiyacımız olan; zamanı geldiğinde yeniden aynı masanın etrafında oturabilecek zemini korumaktır. Ben de o zemini korumaya çalışıyorum. Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse, gereğini yapmaktan da çekinmem."
Yavaş'ın sözlerine cevap CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'tan gelmiş, Öztrak, "CHP tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan parti değildir. Bunun dışında Sayın Yavaş’ın açıklamasının takdirini milletimize bırakıyorum." demişti.
Yavaş, bu açıklamanın ardından istifa kararını aldığını ve metnini hazırladığını ancak sonra beklemeye aldığını şu cümlelerle anlattı:
“Faik Bey’in o açıklaması üzerine istifa metni hazırladım. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu beni aradı ve ‘Bunları kafama takmamamı istedi’ ben de vazgeçtim. Metni öyle yırtıp atmadım ama rafa kaldırdım diyebilirim. Ancak Müslim Bey’in açıklamaları üzerine kararım değişti ve istifa kararı aldım."
"AK Parti'ye geçecek misiniz?" sorusunu da cevaplayan Yavaş, istifa metninde geçen cümlelere bakılması gerektiğini belirtti. Yavaş'ın işaret ettiği ifadelerde seçmenin iradesine saygı vurgusunun yer aldığı şu ifadeler yer almıştı:
"İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat siyasetin namusudur."