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Politika
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 22:56
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 22:56

Mansur Yavaş CHP'den istifa getiren süreci ilk kez anlatıp 'AK Parti'ye geçecek mi' sorusunu cevapladı

ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etme kararını almasına götüren süreci anlattı. Yavaş, istifasını duyurmasından çok önce karar aldığını belirterek AK Parti'ye geçip geçmeyeceği yönündeki soruya da cevap verdi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Mansur Yavaş CHP'den istifa getiren süreci ilk kez anlatıp 'AK Parti'ye geçecek mi' sorusunu cevapladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 22:56
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 22:56

'den istifa eden , kendisini CHP'den ayrılmaya götüren sürecin detaylarını ilk kez anlattı.

HABERİN ÖZETİ

Mansur Yavaş CHP'den istifa getiren süreci ilk kez anlatıp 'AK Parti'ye geçecek mi' sorusunu cevapladı

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
CHP'den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, partisinden ayrılma sürecini ve istifa kararının arka planındaki detayları ilk kez anlattı.
Mansur Yavaş, istifa kararını çok daha önce aldığını ve Faik Öztrak'ın açıklaması üzerine bir istifa metni hazırladığını belirtti.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun araması ve kafasına takmamasını istemesi üzerine metni rafa kaldırdığını, ancak Müslim Bey'in açıklamaları sonrasında kesin olarak istifa ettiğini açıkladı.
Sürecin öncesinde 9 Eylül'de CHP resepsiyonuna katılmayıp Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Yavaş, her iki parti rahatsız olursa gereğini yapmaktan çekinmeyeceğini ifade etmişti.
Faik Öztrak ise Yavaş'ın bu tutumuna karşı CHP'nin tehditle veya korkutarak hareket edecek bir parti olmadığını dile getirmişti.
"AK Parti'ye geçecek misiniz?" sorusuna karşılık seçmenin iradesini ve oyunu onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadığını ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

Yavaş, Nefes'ten Aytunç Erkin'e yaptığı açıklamalarda istifa kararını çok daha önce aldığı bilgisini paylaştı.

"GEREĞİNİ YAPMAKTAN ÇEKİNMEM"

9 Eylül'de CHP'nin kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katılmayarak tarafından Beştepe'de kabul edilen Yavaş, görüşmeyle ilgili şu ifadelerin yer aldığı bir açıklama yapmıştı:

"Bugün ihtiyacımız olan şey yeni cepheler açmak değildir. Bugün ihtiyacımız olan; zamanı geldiğinde yeniden aynı masanın etrafında oturabilecek zemini korumaktır. Ben de o zemini korumaya çalışıyorum. Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse, gereğini yapmaktan da çekinmem."

Mansur Yavaş CHP'den istifa getiren süreci ilk kez anlatıp 'AK Parti'ye geçecek mi' sorusunu cevapladı

Yavaş'ın sözlerine cevap CHP Grup Başkanı 'tan gelmiş, Öztrak, "CHP tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan parti değildir. Bunun dışında Sayın Yavaş’ın açıklamasının takdirini milletimize bırakıyorum." demişti.

FAİK ÖZTRAK'IN SÖZLERİNİN ARDINDAN İSTİFA KARARI ALDI

Yavaş, bu açıklamanın ardından istifa kararını aldığını ve metnini hazırladığını ancak sonra beklemeye aldığını şu cümlelerle anlattı:

“Faik Bey’in o açıklaması üzerine istifa metni hazırladım. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu beni aradı ve ‘Bunları kafama takmamamı istedi’ ben de vazgeçtim. Metni öyle yırtıp atmadım ama rafa kaldırdım diyebilirim. Ancak Müslim Bey’in açıklamaları üzerine kararım değişti ve istifa kararı aldım."

Mansur Yavaş CHP'den istifa getiren süreci ilk kez anlatıp 'AK Parti'ye geçecek mi' sorusunu cevapladı

AK PARTİ'YE GEÇECEK MİSİNİZ?" SORUSUNA

"AK Parti'ye geçecek misiniz?" sorusunu da cevaplayan Yavaş, istifa metninde geçen cümlelere bakılması gerektiğini belirtti. Yavaş'ın işaret ettiği ifadelerde seçmenin iradesine saygı vurgusunun yer aldığı şu ifadeler yer almıştı:

"İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat siyasetin namusudur."

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#CHP
#Mansur Yavaş
#ankara büyükşehir belediye başkanı
#faik öztrak
#Politika
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