Cemil Tugay'dan AK Parti'ye ziyaret: "Evinize hoş geldiniz" karşılaması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti.

Tugay, bina önünde AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı tarafından çiçeklerle karşılandı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantılarda Tugay, AK Parti ilçe başkanları, ilçelerdeki meclis grup başkanvekilleri ve il yönetim kurulu üyeleriyle ayrı ayrı görüştü.

Toplantıların ardından Saygılı ve Tugay il başkanlığı binası önünde açıklama yaptı.

"EVİNİZE HOŞ GELDİNİZ"

Saygılı, Tugay'ın evini ziyaret ettiğini söyledi.

"Evinize hoş geldiniz" diyen Saygılı, "Çatışan bir bakış açısı değil, uzlaşan İzmirimizi en iyi şekilde yarına taşıyacak projelere imza atan bir ekip anlayışıyla başkanımızla, milletvekillerimizle, bakanlarımızla ve sayın Cumhurbaşkanımızla beraber inşallah güzel başarılara imza atacağız. Bunları yakında göreceğiz. İzmir'de laf üzerine laf değil, taş üzerine taş koyacağız. İnşaat ve şantiye alanı yapacağız. Eserler çıkaracağız. İnşallah bunlar sözde kalmayacak. Ben kendisine samimi ve yarınlardaki yapacağı çalışmaları özetleyen konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Saygılı, il başkanlığında İzmir için çok verimli toplantılar yaptıklarını anlattı.

Bilal Saygılı, kendilerini eleştirenlere şu sözlerle yanıt verdi:

"Bizim partimizde olan belediye başkanlarına, milletvekillerine ve ilçe başkanlarımıza ve meclis üyelerine kadar hiçbir arkadaşımıza laf ettirmeyiz. Gereğini de yaparız. Son günlerde yapılan hakaretlerin ne anlama geldiğini hepiniz biliyorsunuz. Bitmek üzere olan zihniyetler kendilerini yeşertmeye çalışıyorlar. Bunlara gereken cevap hukuk önünde de verilecektir. Bunun da sözünü burada veriyorum."

"İZMİR'E HİZMEK ETMEK ÜZERE ÇALIŞMAK ZAMANI"

Tugay da AK Parti İl Başkanlığında ilçe başkanları, il yönetim kurulu üyeleri ve ilçelerdeki meclis grup başkanvekilleriyle bir araya geldiklerini belirtti.

AK Parti İzmir il yönetiminde nitelikli ve oldukça çalışkan insanların bir araya geldiğini anlatan Tugay, "Geleceğe dair hep birlikte çalışacağız. Verdikleri güzel mesajlar için teşekkür ederim. Söylenecek çok şey var. Sıkça tekrar ettiğimiz gibi İzmir'e hizmet etmek üzere konuşmak değil, çalışmak zamanı." diye konuştu.