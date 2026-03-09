Menü Kapat
Cevdet Yılmaz’dan Orta Doğu uyarısı: "Tüm kurumlarımızla teyakkuz halindeyiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD/İsrail ve İran arasındaki çatışmaların küresel ekonomiyi ve lojistik hatlarını tehdit ettiğini belirterek, tarafları acil ateşkese davet etti. Türkiye'nin savaşın etkilerini en aza indirmek için teyakkuzda olduğunu vurgulayan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "liderler diplomasisi" yürüttüğünü ifade etti.

Cevdet Yılmaz’dan Orta Doğu uyarısı:
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
09.03.2026
saat ikonu 22:45
|
GÜNCELLEME:
09.03.2026
saat ikonu 22:45

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , ve ile arasında yaşanan çatışmalar hakkında açıklamada bulundu. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarafları ateşkese davet ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderler diplomasisi yürüttüğü belirtti.

Cevdet Yılmaz’dan Orta Doğu uyarısı: "Tüm kurumlarımızla teyakkuz halindeyiz"

0:00 94

"EKONOMİ VE LOJİSTİK OLUMSUZ ETKİLENİYOR"

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

"Bölgemizde ABD/İsrail ve İran arasında devam eden savaş, insani maliyetlerinin yanı sıra enerji ve lojistik kanalları başta olmak üzere bölgesel ve küresel ekonomiye de ciddi olumsuz etkilerde bulunmaktadır. Ayrıca çevresel açıdan da önemli etkiler gözlenmektedir. Savaşın uzaması sorunları derinleştirecektir. Daha fazla bölgesel ve küresel istikrarsızlık üretmeden, tarafları bir an önce ateşkese ve diplomasiye davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, barış ve istikrar için liderler diplomasisi yoluyla yoğun temaslarını sürdürmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, savaşın etkilerinin yoğun yaşandığı alanlar başta olmak üzere tüm kurumları ile teyakkuz halindedir. Savaşın insanımıza ve ülkemize etkilerini en aza indirmek için gelişmeleri yakından takibimiz ve çabalarımız devam edecektir. Belirsizliklerin ve risklerin yükseldiği bir ortamda güçlü liderlik ve tecrübeli kadrolar ile ülkemiz, bir istikrar merkezi olarak ilkeli ve öngörülebilir politikalar ile yoluna devam edecektir"

https://x.com/_cevdetyilmaz/status/2031085360986333486

