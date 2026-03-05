Cevdet Yılmaz'dan GKRY'ye üs tepkisi! "Tüm bölge için risk teşkil ediyor"

Kategoriler
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti kapsamında Ercan Havalimanı'nda gatecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, GKRY'nin son dönemde izlediği askeri stratejileri ve bölgesel politikaları sert sözlerle eleştirdi.
Yılmaz'ın açıklaması şöyle;
"Rum yönetiminin Ada'daki askeri üslerde üçüncü ülkelere kullanım ayrıcalıkları tanıması Ada'da yaşayan herkesi risk altına sokmuştur Ada'nın Orta Doğu'ya yönelik operasyonlar için kullanılıyor olması bölge ülkeleri için risk teşkil etmektedir"