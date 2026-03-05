Menü Kapat
Politika
Politika
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Cevdet Yılmaz'dan GKRY'ye üs tepkisi! "Tüm bölge için risk teşkil ediyor"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) adadaki askeri üsleri üçüncü ülkelerin kullanımına açmasıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yılmaz, GKRY'nin bölgedeki askeri operasyonlara dahil olmasının, hem adadaki tüm taraflar hem de bölge ülkeleri için ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunun altını çizdi.

Cevdet Yılmaz'dan GKRY'ye üs tepkisi!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 14:35
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 15:30

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti kapsamında Ercan Havalimanı'nda gatecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, GKRY'nin son dönemde izlediği askeri stratejileri ve bölgesel politikaları sert sözlerle eleştirdi.

HABERİN ÖZETİ

Cevdet Yılmaz'dan GKRY'ye üs tepkisi! "Tüm bölge için risk teşkil ediyor"

Yılmaz, Rum yönetiminin Ada'daki askeri üsleri üçüncü ülkelere Orta Doğu operasyonları için kullandırmasının hem Ada'da yaşayanları hem de bölge ülkelerini riske attığını belirtti.
Rum yönetimi, Ada'daki askeri üslerde üçüncü ülkelere kullanım ayrıcalıkları tanıyor.
Bu üsler, Orta Doğu'ya yönelik operasyonlar için kullanılıyor.
Durum, Ada'da yaşayan herkesi risk altına sokuyor.
Bölge ülkeleri için de risk teşkil ediyor.
Cevdet Yılmaz'dan GKRY'ye üs tepkisi! "Tüm bölge için risk teşkil ediyor"

"BÖLGE ÜLKELERİ İÇİN RİSK TEŞKİL EDİYOR"

Yılmaz'ın açıklaması şöyle;

"Rum yönetiminin Ada'daki askeri üslerde üçüncü ülkelere kullanım ayrıcalıkları tanıması Ada'da yaşayan herkesi risk altına sokmuştur Ada'nın Orta Doğu'ya yönelik operasyonlar için kullanılıyor olması bölge ülkeleri için risk teşkil etmektedir"

