CHP 'ara zam şart' diyerek asgari ücret için rakam verdi

03 Temmuz 2024 19:15 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 19:16

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'in üç genel başkanı enflasyon ve asgari ücret için toplandı

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'in üç genel başkanı enflasyon ve asgari ücret için toplandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon haziran ayında aylık bazda yüzde 1,64 yükseliş kaydetti. Yıllık enflasyon ise yüzde 71,60'a yükseldi.

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından muhalefetten hükümete çağrı geldi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, emekliler ve asgari ücretlilerin enflasyon karşısında ezdirilmemesi gerektiğini söyledi. En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini belirten Yücel, asgari ücrete de ara zammın şart olduğunu kaydedip rakam verdi.

CHP'li Deniz Yücel, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında devam eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

BAKAN ŞİMŞEK'E SERT ELEŞTİRİ

Temel gıda maddelerinin artık lüks tüketim maddesi olduğunu söyleyen Yücel, "Konut fiyatları fırladı, kira fiyatları uçtu, faturalar kabardı. İşte tam da bu noktada Bakan (Mehmet) Şimşek'in, 'Başardık' paylaşımı, halktan kopuk, onların yaşadıkları sıkıntıları göz ardı eden, hatta yok sayan bir anlayışın en açık biçimi olarak karşımızda duruyor. Yahu bu gri liste denilen listede, Burkina Faso, Kamerun, Kolombiya, Suriye ve Yemen gibi ülkeler var. Siz Türkiye'yi bu listeye sokarken utanmıyorsunuz da çıktığımızda 'Başardık' diye gururlanıyorsunuz. Ayıptır yahu, insanın biraz olsun yüzü kızarır" ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRET EN AZ 25 BİN TL OLMALI"

TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verilerine göre yıllık enflasyonun yüzde 71,60 olduğunu aktaran Yücel, "Kırpa kırpa ancak yüzde 71'lere düşürebildiğiniz enflasyona göre vereceğiniz zamlar emeklinin, memurun derdine derman olmayacak. Emeklilere ve memurlara bu oran üzerinden verilecek zam, onları yine enflasyona ezdirecek. Enflasyon karşısında sadece emekliler ve memurlar değil asgari ücretliler de mağdur. Asgari ücret derhal arttırılmalı ve en az 25 bin lira yapılmalıdır. En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çekilmeli, bu ülkedeki tüm emekçiler hakları olan refah payını almalıdır" şeklinde konuştu.