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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ekim 2024 14:31 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 14:34
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Selahattin Demirtaş&#039;ı ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 21 Ekim Pazartesi günü Selahattin Demirtaş'ı Edirne Cezaevi'nde ziyaret edeceği öğrenildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’in yeni yasama yılı açılışında DEM Partli vekillerle tokalaşmasının ardından yapılan tartışmalar sürüyor. Öte yandan CHP​ Genel Başkanı Özgür Özel'in tutuklu olan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş​'ı Edirne Cezaevi'nde ziyaret edeceği bildirildi. 

DEM PARTİ'DEN CHP'YE ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan​ CHP’ye çözüm için çağrıda bulunmuş Özel ise Diyarbakır başta olmak üzere bölge illerine ziyarete gideceğini açıklamıştı. Özel ayrıca CHP’nin elinden ne geliyorsa analar ağlamasın diyerek çabalayacağını vurgulamıştı.

Edinilen son bilgiye göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı Edirne Cezaevi'nde ziyaret edecek. Geçtiğimiz günlerde CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Demirtaş'ı ziyaret etmişti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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