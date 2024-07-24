CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan sokak hayvanları açıklaması: Belediyelerimiz bu yasayı uygulamayacak!

24 Temmuz 2024 17:56 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 18:20

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşülen sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeleri içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilmişti. Buna göre, hayvan bakımevlerine alınan hayvanlardan rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak. Kabul edilen teklifle ilgili CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan tepki çeken bir açıklama geldi.

"BELEDİYELERİMİZ UYGULAMAYACAK"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, düzenlemeye ilişkin Halk TV'ye açıklamada bulundu. CHP'li Başarır, başıboş köpek yasasının TBMM'den geçmesi halinde bile CHP yönetiminde olan belediyelerde uygulanmayacağını söyledi. Başarır "Bizim belediyelerimiz bu yasayı (başıboş sokak köpekleri yasası) uygulamayacak." dedi.

Başarır, "Kesinlikle uygulamaz belediyelerimiz. Belediyelerimiz bu köpeklerin hepsini toplayacak ve uyutacak mı? Olabilir mi böyle bir şey? Bir sefer bu yasa Anayasa Mahkemesi'nden de geçmez çünkü Anayasa doğayı, insanı, hayvanı koruma emrini veriyor. Anayasa'ya aykırı bir yasa. Maalesef ki bu ciddi anlamda araştırılmadan sırf belediyelere yıkmak için yapılmış, hiçbir yasal dayanağı olmayan, mantığı olmayan, uygulaması olmayan bir karar" ifadelerini kullandı.

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edilmişti. Teklifle, Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişikliğe gidilecek. Buna göre, Kanun'un amaçlarına "insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla" ifadesi eklenecek.