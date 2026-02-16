CHP için tarih verildi: Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olacak

CHP'nin 4-5 Kasım tarihlerinde düzenlenen ve delegelerin para karşılığı menfaat temin ederek oy kullandığı iddiasıyla iptali istenen 38'inci Olağan Kurultayı davasında CHP'yi karıştıracak bir karar gelmesi bekleniyor.

"BAYRAMDAN SONRA KILIÇDAROĞLU DÖNECEK"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in aktardığına göre bayram sonrasında "mutlak butlan" kararının çıkması ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve dönmesi bekleniyor. Atik Kılıçdaroğlu'nun bu karar sonrası ya göreve iade edileceğini ya da çağrı heyetiyle döneceğini sözlerine ekledi.

"İMAMOĞLU'NU İHRAÇ EDECEK"

Atik, Kılıçdaroğlu'nun son röportajında parti yönetimine yaptığı "Partiyi arındırın" çağrısını da hatırlatarak Kılıçdaroğlu'nun göreve dönmesi halinde yargılanan belediye başkanlarını aklanana kadar partiden ihraç edeceğini ve Ekrem İmamoğlu için de bu kararı olduğunu söyledi.

