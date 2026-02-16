CHP için tarih verildi: Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
CHP'nin 4-5 Kasım tarihlerinde düzenlenen ve delegelerin para karşılığı menfaat temin ederek oy kullandığı iddiasıyla iptali istenen 38'inci Olağan Kurultayı davasında CHP'yi karıştıracak bir karar gelmesi bekleniyor.
TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in aktardığına göre bayram sonrasında "mutlak butlan" kararının çıkması ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve dönmesi bekleniyor. Atik Kılıçdaroğlu'nun bu karar sonrası ya göreve iade edileceğini ya da çağrı heyetiyle döneceğini sözlerine ekledi.
Atik, Kılıçdaroğlu'nun son röportajında parti yönetimine yaptığı "Partiyi arındırın" çağrısını da hatırlatarak Kılıçdaroğlu'nun göreve dönmesi halinde yargılanan belediye başkanlarını aklanana kadar partiden ihraç edeceğini ve Ekrem İmamoğlu için de bu kararı olduğunu söyledi.