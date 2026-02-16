Menü Kapat
Politika
Avatar
Editor
 Banu İriç

CHP için tarih verildi: Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olacak

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda yapılan usulsüzlükler yapıldığına dair yürütülen soruşturmada "mutlak butlan" kararının çıkması bekleniyor. TGRT Haber ekranlarında kulislerdeki son değerlendirmeleri aktaran Ankara Temsilcisi Fatih Atik, partiye eski başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki ihtimalle döneceğini söyledi.

Banu Iriç
Banu Iriç
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 21:46
|
16.02.2026
16.02.2026
saat ikonu 21:56

CHP'nin 4-5 Kasım tarihlerinde düzenlenen ve delegelerin para karşılığı menfaat temin ederek oy kullandığı iddiasıyla iptali istenen 38'inci Olağan Kurultayı davasında CHP'yi karıştıracak bir karar gelmesi bekleniyor.

CHP için tarih verildi: Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olacak

HABERİN ÖZETİ

CHP için tarih verildi: Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olacak

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada, bayram sonrası Kılıçdaroğlu'nun göreve dönmesi yönünde bir karar çıkması bekleniyor.
CHP'nin 4-5 Kasım tarihlerinde düzenlenen 38. Olağan Kurultayı'nın iptali isteniyor.
İddialara göre delegeler para karşılığı menfaat temin ederek oy kullanmış.
TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e göre, bayram sonrası 'mutlak butlan' kararı çıkması ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve dönmesi bekleniyor.
Kılıçdaroğlu'nun göreve dönmesi halinde yargılanan belediye başkanlarını aklanana kadar partiden ihraç edeceği ve Ekrem İmamoğlu için de bu kararın olduğu belirtiliyor.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
CHP için tarih verildi: Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olacak

"BAYRAMDAN SONRA KILIÇDAROĞLU DÖNECEK"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in aktardığına göre bayram sonrasında "mutlak butlan" kararının çıkması ve eski genel başkan 'nun göreve dönmesi bekleniyor. Atik Kılıçdaroğlu'nun bu karar sonrası ya göreve iade edileceğini ya da çağrı heyetiyle döneceğini sözlerine ekledi.

CHP için tarih verildi: Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olacak

"İMAMOĞLU'NU İHRAÇ EDECEK"

Atik, Kılıçdaroğlu'nun son röportajında parti yönetimine yaptığı "Partiyi arındırın" çağrısını da hatırlatarak Kılıçdaroğlu'nun göreve dönmesi halinde yargılanan belediye başkanlarını aklanana kadar partiden ihraç edeceğini ve için de bu kararı olduğunu söyledi.

https://x.com/tgrthabertv/status/2023459688449179990?s=20

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kurultay davasında yeni gelişme! Delege listesi yeniden istendi: "İşin rengi değişir"
ETİKETLER
#kemal kılıçdaroğlu
#ekrem imamoğlu
#chp kurultayı
#Mutlak Butlan
#Parti İhracı
#Politika
