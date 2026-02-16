CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38'inci Olağan Kurultayı'nda bazı delegelere para dağıtılarak Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla başlayan davada yeni bir gelişme yaşandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kurultay davasında yeni gelişme! Delege listesi yeniden istendi: "İşin rengi değişir" CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı'nda bazı delegelere para dağıtıldığı iddiasıyla açılan davada mahkeme heyeti, hem davacı Lütfü Savaş'tan hem de davalı CHP'den delege listesini yeniden istedi. Mahkeme heyeti, davacı Lütfü Savaş'tan ve davalı CHP'den delege listesini yeniden istedi. Lütfü Savaş'ın avukatları Kemal Kılıçdaroğlu dönemindeki delegelerin listesini sunarken, CHP yönetimi seçimler sonunda yeniledikleri delege listesini sundu. Davada beklenti artık 'red' yönüne dönmüş durumda. İstinafın yerel mahkemenin mutlak butlan talebini reddettiği kararı bozması halinde yeni süreç başlayacak. İstinaf dosyayı geri yollarken 'tedbir' kararı verirse işin renginin değişeceği belirtildi.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, tgrthaber.com'daki köşe yazısında; mahkeme heyetinin, hem davacı Lütfü Savaş’tan hem de davalı CHP’den delege listesini yeniden istediğini aktardı.

DELEGE LİSTESİ MAHKEMEYE SUNULDU

Atik köşe yazısından şu ifadeleri kullandı:

"Savaş’ın avukatları Kemal Kılıçdaroğlu döneminde görev yapan delegelerin listesini sunarken CHP yönetimi seçimler sonunda yeniledikleri delege listesini sunduğu belirtildi.

YENİ SÜREÇ BAŞLAYACAK

Davada beklenti artık ‘red’ yönüne dönmüş durumda. İstinafın yerel mahkemenin mutlak butlan talebini reddettiği kararı bozması halinde yeni süreç başlayacak.

Daha önce usül yönünden red veren mahkeme esastan nasıl bir karar verir göreceğiz. Ancak bu arada İstinaf dosyayı geri yollarken ‘tedbir’ kararı verirse işin rengi değişir"