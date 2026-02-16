Kurultay davasında yeni gelişme! Delege listesi yeniden istendi: "İşin rengi değişir"

Kategoriler
İstanbul
CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38'inci Olağan Kurultayı'nda bazı delegelere para dağıtılarak Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla başlayan davada yeni bir gelişme yaşandı.
TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, tgrthaber.com'daki köşe yazısında; mahkeme heyetinin, hem davacı Lütfü Savaş’tan hem de davalı CHP’den delege listesini yeniden istediğini aktardı.
Atik köşe yazısından şu ifadeleri kullandı:
"Savaş’ın avukatları Kemal Kılıçdaroğlu döneminde görev yapan delegelerin listesini sunarken CHP yönetimi seçimler sonunda yeniledikleri delege listesini sunduğu belirtildi.
Davada beklenti artık ‘red’ yönüne dönmüş durumda. İstinafın yerel mahkemenin mutlak butlan talebini reddettiği kararı bozması halinde yeni süreç başlayacak.
Daha önce usül yönünden red veren mahkeme esastan nasıl bir karar verir göreceğiz. Ancak bu arada İstinaf dosyayı geri yollarken ‘tedbir’ kararı verirse işin rengi değişir"